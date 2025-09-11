Figyelmeztetést küldött a Mol

Mint azt hozzáteszik, ezek a kísérletek hamis pénzügyi ajánlatokkal próbálnak bankkártyaadatokhoz jutni, a Mol azonban nem forgalmaz és ajánl pénzügyi, befektetési termékeket. „Ha ilyet látsz, ne dőlj be neki, ne add meg adataidat, és sose utalj pénzt ismeretlen forrásnak!” – olvasható.

Amennyiben csalásra gyanakszunk, érdemes ellenőrizni a társaság oldalát, hogy be tudjuk azonosítani a hamis ajánlatokat. Az alábbi lépések segíthetnek a hamis hirdetések ellen, ezért a vállalat arra kér mindenkit, aki ilyennel találkozik, mindig tegye meg az alábbiakat:

Mindig ellenőrizze a forrást: amennyiben gyanús a link, nem a Mol saját oldalára (https://mol.hu vagy https://molgroup.info) vezet, ne kattintson! Figyeljen a linkekben használt trükkökre is, pl rnol.hu, molhu.com, m0l.hu

Gyanakodjon, ha személyes vagy banki adatokat kellene megadnia: A Mol soha nem kér banki, illetve egyéb érzékeny vagy személyes adat üzenetben vagy kommentben – soha ne osszon meg ilyen információkat a Molra hivatkozó ajánlatok kapcsán!

amennyiben gyanús a link, nem a Mol saját oldalára (https://mol.hu vagy https://molgroup.info) vezet, ne kattintson! Figyeljen a linkekben használt trükkökre is, pl rnol.hu, molhu.com, m0l.hu A Mol soha nem kér banki, illetve egyéb érzékeny vagy személyes adat üzenetben vagy kommentben – soha ne osszon meg ilyen információkat a Molra hivatkozó ajánlatok kapcsán! Jelentse a gyanús tartalmat: Ha gyanús tartalommal találkozik a közösségi médiában, vagy egyéb internetes oldalon, kérjük, jelentse az adott platformon, és ossza meg a figyelmeztetést az ismerőseivel is!

Az online csalási kísérletek típusairól és a megelőzés lehetőségeiről a Magyar Nemzeti Bank oldalán találhat további részletes információt és gyakorlati tanácsokat.