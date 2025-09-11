ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.51
usd:
333.57
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Figyelmeztetést küldött a Mol

Infostart

Az utóbbi időben megnövekedett az online térben történő csalások és a Mol márkanevével való visszaélések száma – hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán az olajtársaság.

Mint azt hozzáteszik, ezek a kísérletek hamis pénzügyi ajánlatokkal próbálnak bankkártyaadatokhoz jutni, a Mol azonban nem forgalmaz és ajánl pénzügyi, befektetési termékeket. „Ha ilyet látsz, ne dőlj be neki, ne add meg adataidat, és sose utalj pénzt ismeretlen forrásnak!” – olvasható.

Amennyiben csalásra gyanakszunk, érdemes ellenőrizni a társaság oldalát, hogy be tudjuk azonosítani a hamis ajánlatokat. Az alábbi lépések segíthetnek a hamis hirdetések ellen, ezért a vállalat arra kér mindenkit, aki ilyennel találkozik, mindig tegye meg az alábbiakat:

  • Mindig ellenőrizze a forrást: amennyiben gyanús a link, nem a Mol saját oldalára (https://mol.hu vagy https://molgroup.info) vezet, ne kattintson! Figyeljen a linkekben használt trükkökre is, pl rnol.hu, molhu.com, m0l.hu
    Gyanakodjon, ha személyes vagy banki adatokat kellene megadnia: A Mol soha nem kér banki, illetve egyéb érzékeny vagy személyes adat üzenetben vagy kommentben – soha ne osszon meg ilyen információkat a Molra hivatkozó ajánlatok kapcsán!
  • Jelentse a gyanús tartalmat: Ha gyanús tartalommal találkozik a közösségi médiában, vagy egyéb internetes oldalon, kérjük, jelentse az adott platformon, és ossza meg a figyelmeztetést az ismerőseivel is!

Az online csalási kísérletek típusairól és a megelőzés lehetőségeiről a Magyar Nemzeti Bank oldalán találhat további részletes információt és gyakorlati tanácsokat.

Kezdőlap    Belföld    Figyelmeztetést küldött a Mol

mol

figyelmeztetés

bankkártya

befektetés

visszaélés

csalók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában

Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában

A boszniai Szerb Köztársaság kitiltotta területéről Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnököt és Tanja Fajon külügyminisztert válaszul arra, hogy a szlovén kormány csütörtöki ülésén kitiltotta az ország területéről Milorad Dodikot, a boszniai szerbek tisztségétől megfosztott elnökét (címlapképünkön).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából

Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából

Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

With the gunman at large, the FBI offers a $100,000 reward for information. Officials earlier said they found a rifle in a nearby wooded area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 18:34
Szijjártó Péter: ez így nem megy tovább!
2025. szeptember 11. 17:56
Bóka János a Kormányinfón: háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen
×
×
×
×