2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Rendkívüli veszélyre figyelmeztetnek a népszerű túraútvonalon

Infostart

Felbolydult lódarazsakra hívták fel figyelmet a Kéktúra útvonalán; egy Vas vármegyei erdőnél életveszélyre figyelmeztetnek az erdészek.

Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a vas vármegyei Farkas-erdőben, ezért a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai életveszélyt hirdető táblát helyeztek ki a Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központhoz vezető erdészeti magánút mellett – írja a sokszinuvidek.24.hu.

Közleményében a Szombathelyi Erdészeti Zrt. azt írta: „Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a Farkas-erdőben. A mentesítésig, kérjük, kerüljék el a helyszínt! A Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központunkhoz vezető erdészeti magánút mellett az egyik holtfában lakó rovarok valószínűleg a fészküket védik az arra közlekedőktől.”

Az erdészet munkatársai a bizonyos halott fától biztonságos távolságban figyelmeztető táblákat helyeztek ki. A mentesítést hamarosan elvégzik, egyúttal kérik, hogy a veszély elhárításáig senki ne közelítse meg a lódarazsak fészkét, mert az arra érzékenyek számára a csípésük halálos is lehet.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. videót is közzétett a lódarázsfészekről:

Rendkívüli veszélyre figyelmeztetnek a népszerű túraútvonalon

