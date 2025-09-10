ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.97
usd:
336.88
bux:
102612.46
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A kórház felé tartott édesanyjával, a rendőrök a segítségére siettek – videó

Infostart

A rendőrök megállították a sofőrt, és mikor látták, hogy nagy a baj, azonnal felajánlották, hogy elkísérik. A központba is beszóltak, hogy a kórházban készen álljanak a beteg fogadására.

Sürgős egészségügyi helyzetben segítettek a veszprémi rendőrök egy bajbajutott sofőrön és édesanyján – számolt be róla Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester Tapolcán állított meg egy autót szeptember 7-én éjszaka. A sofőr az édesanyját vitte Keszthelyre a kórházba, mert rosszul lett, sürgősen orvosi segítségre szorult – olvasható a beszámolóban.

A rendőrök felajánlották a segítséget, rendőri felvezetéssel biztosították a szabad utat és intézkedtek, hogy minél gyorsabban a kórházba érjenek, emellett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának munkatársai már útközben felvették a kapcsolatot a kórházzal, így ott fel tudtak készülni a beteg fogadására.

A rendőrség videót is közölt a segítségnyújtásról:

Kezdőlap    Belföld    A kórház felé tartott édesanyjával, a rendőrök a segítségére siettek – videó

rendőrség

kórház

segítség

tapolca

rendőri felvezetés

veszprém vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után
Holland és NATO-segítséggel semlegesítették az éjjeli orosz dróntámadást Lengyelországban; az ország elnöke folyamatosan "vonalban van" a NATO-vezetéssel, a lakosság felkészül, a tartalékos katonáknak pedig várniuk kell a hívást. Több környékbeli ország biztosította a lengyeleket: nem maradnak egyedül az orosz fenyegetettség és támadás árnyékában. A drónelhárító művelet szerda reggel véget is ért.
 

Orosz drónok támadták Lengyelországot

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője nem az első, de az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján, hogy Tarr Zoltán Etyeken „nyíltan beismerte, hogy választást kell nyerni, aztán mindent meg lehet csinálni”.
 

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális kirúgási hullám zajlik Európában

Brutális kirúgási hullám zajlik Európában

A nehéz gazdasági körülmények, amelyeket Donald Trump amerikai elnök vámjai is súlyosbítanak, valamint a sok termék iránti tartósan gyenge kereslet arra kényszerítette az európai vállalatokat, hogy tavasz óta befagyasszák a munkaerő-felvételt, vagy éppen elbocsátásokat hajtsanak végre, írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitilthatják a kamionokat ezekről a magyar utakról: kiderültek a tervek, sokan nem fognak örülni

Kitilthatják a kamionokat ezekről a magyar utakról: kiderültek a tervek, sokan nem fognak örülni

Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland’s Prime Minister Donald Tusk holds an emergency meeting after the country's airspace was "repeatedly violated by drone-type objects".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 08:32
Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy tinédzser - videó
2025. szeptember 10. 07:34
Szakértő: most van csúcson a parlagfűszezon, és nem látszik még az enyhülés
×
×
×
×