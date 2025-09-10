A kórház felé tartott édesanyjával, a rendőrök a segítségére siettek – videó

Sürgős egészségügyi helyzetben segítettek a veszprémi rendőrök egy bajbajutott sofőrön és édesanyján – számolt be róla Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester Tapolcán állított meg egy autót szeptember 7-én éjszaka. A sofőr az édesanyját vitte Keszthelyre a kórházba, mert rosszul lett, sürgősen orvosi segítségre szorult – olvasható a beszámolóban.

A rendőrök felajánlották a segítséget, rendőri felvezetéssel biztosították a szabad utat és intézkedtek, hogy minél gyorsabban a kórházba érjenek, emellett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának munkatársai már útközben felvették a kapcsolatot a kórházzal, így ott fel tudtak készülni a beteg fogadására.

A rendőrség videót is közölt a segítségnyújtásról: