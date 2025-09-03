Figyelmeztet a rendőrség: erről minden rolleresnek tudnia kell, mielőtt legközelebb útnak indul

A rendőrség is aktívan részt vesz a formálódó új KRESZ kialakításában, hogy csökkenhessen a rolleresekre leselkedő balesetveszély. Mihamarabb szükség van a szabályozásra, ugyanis 2024-ben 367 közúti balesetet regisztráltak rolleresekkel kapcsolatban, idén az első öt hónapban pedig már 176-ot. A közúti balesetek 3-4 százalékát e-rollerek okozzák vagy szenvedik el Magyarországon – figyelmeztetett Facebook-bejegyzésében a Zsaru magazin.

Július folyamán 28 gyermeket vittek be a Heim Pál Gyermekkórházba ilyen baleset miatt, gyakoriak voltak az agyrázkódások, törött ujjak, alkar-, kéztörések, zúzódások, több eset műtéti kezelést igényelt.

Beszámolók szerint a Bethesda Gyermekkórházba is 4-5 gyerek érkezik naponta, aki elektromos rollerezés közben sérült meg.

Az e-rollerek persze nem önmagukban veszélyesek, ha körültekintően, védőfelszerelésben és a szabályokat betartva használja valaki őket, jelentősen csökkenthető a kockázat.

A felsorolt jó tanácsok alapján látható, mik szoktak lenni a legnagyobb problémák az elektromos rollerezőknél:

Légy előrelátó és figyelmes! Mindig számíts arra, hogy más közlekedők nem feltétlenül látnak vagy számítanak rád. Folyamatosan figyeld a forgalmat, és ne hagyd, hogy a telefon vagy a fülhallgató elvonja a figyelmed!

Kevés a védelem a rollerhasználónak. Mivel ezen a járművön nincs karosszéria, mint egy autóban, minden ütés közvetlenül a testet éri.

Tarts megfelelő sebességet! Hiába gyors és kényelmes a roller, a túl nagy sebesség veszélyes lehet. A városi közlekedésben inkább óvatosan, az adott helyzethez alkalmazkodva haladj!

Légy látható! Esti vagy rossz látási viszonyok között használj világítást és fényvisszaverő elemeket! Egy kis plusz láthatóság sokat segíthet a balesetek elkerülésében.

Ne rollerezz alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt! A józan döntések életeket menthetnek, a bizonytalan mozdulatok viszont komoly bajt okozhatnak.

Figyelj az útviszonyokra! A kátyúk, csúszós útszakaszok vagy hirtelen útszéli akadályok könnyen balesetet okozhatnak. Inkább kerüld el ezeket vagy csökkentsd a sebességet!

Mindig két kézzel fogd a kormányt! Egy kézzel rollerezni nagyon bizonytalan és veszélyes. A bevásárlószatyrot, kávét vagy telefont inkább máshogy szállítsd!

Gondolj a többi közlekedőre! Gyalogosok között lassíts, előzésnél jelezz, és ha kell, használd a csengőt vagy szóban is figyelmeztesd a többieket! Az udvariasság és az előzékenység rengeteg konfliktust elkerülhet.

Tervezd meg az útvonalad! Keress olyan útvonalakat, ahol kevesebb az autó, és a rollerezés kényelmesebb. A kisebb forgalmú utcák vagy kerékpársávok biztonságosabbak lehetnek.