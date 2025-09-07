Záporoztak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, több is elkerülhető lett volna

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében arról számolt be pénteken, hogy az elmúlt 48 órában 25 közlekedési balesethez riasztották őket, melyek közül sajnálatos módon 7 végződött személyi sérüléssel.

A főkapitányság kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a vezető baleseti okokra történő célzott rendőri intézkedések alkalmazásával csökkentse a közlekedési balesetek számát.

A leggyakrabban előforduló baleseti okok: a sebesség helytelen megválasztása, elsőbbségi jogok és kanyarodási szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő követési távolság.

A rendőrség kiemeli még, hogy a balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a járművezetők tisztában legyenek az időjárásban bekövetkezett változások – meleg- és hidegfrontok – hatásaival, amelyek negatívan befolyásolhatják a vezetési képességet.