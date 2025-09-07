Záporoztak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, több is elkerülhető lett volna

A rendőrség beszámolója szerint 48 óra alatt 25 közlekedési balesethez riasztották őket a vármegyében, többnek sérültjei is vannak.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében arról számolt be pénteken, hogy az elmúlt 48 órában 25 közlekedési balesethez riasztották őket, melyek közül sajnálatos módon 7 végződött személyi sérüléssel.
A főkapitányság kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a vezető baleseti okokra történő célzott rendőri intézkedések alkalmazásával csökkentse a közlekedési balesetek számát.
A leggyakrabban előforduló baleseti okok: a sebesség helytelen megválasztása, elsőbbségi jogok és kanyarodási szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő követési távolság.
A rendőrség kiemeli még, hogy a balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a járművezetők tisztában legyenek az időjárásban bekövetkezett változások – meleg- és hidegfrontok – hatásaival, amelyek negatívan befolyásolhatják a vezetési képességet.
KezdőlapBelföldZáporoztak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, több is elkerülhető lett volna
Új elemzéssel rukkolt elő a Bank of America Magyarországról és a forint árfolyamáról. Az elemzők szerint feszes költségvetési politikára lesz szükség a választások előtt, hogy ne kerüljön nyomás alá a forint. Ám a magyar kormány nincs könnyű helyzetben, a közelgő választás ugyanis komoly fejtörést okozhat.