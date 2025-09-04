Ezért muszáj elviselnünk a Balaton „rémeit”

A mentőszolgálatok késő esti beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma, amikor súlyos baleset történt szerda este Lisszabon híres siklóvasútján. Az Elevador da Glória vonal egyik kocsija eddig ismeretlen okból kisiklott. Külföldiek is meghaltak, jó eséllyel turisták is lehettek köztük.