Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegek számára az ellátáshoz való hozzáférés. A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy az új szabályozásra azért volt szükség, hogy a betegek az EESZT-n, az EgészségAblakon keresztül tudjanak időpontot foglalni, és ebben az esetben a rendszer ellenőrizni tudja, hogy van-e érvényes beutaló, és a beteg valóban jogosult-e az ellátást igénybe venni. Az új rendszerben az ellátóknak időpontot kell adniuk az újabb vizsgálatra a páciensnek, de az elnök szerint az okozhat gondot, hogy az egészségbiztosítási törvény végrehajtási rendelet szerint a beutalók csak kilencven napig érvényesek, pedig nagyon sokszor csak fél vagy akár egy év múlva lenne szükség kontrollvizsgálatra.

„Nem tudom, hogy a 90 napon túli kontrollok esetén mi fog történni. A beutalón, mait most megírok szeptember 5-én, december 6-án érvényes lesz-e még. Nem tudom, hogy a döntéshozók mennyire gondolták át ezt a részét”

– mondta Pásztélyi Zsolt, de hozzátette, a lépés teljesen racionális, mert ezzel megszűnik egy felesleges intézmény–beteg találkozó, ami mindkét félnek kedvező. Azt is elmondta, hogy sok helyen már alkalmazzák ezt az előjegyzési rendszert, de most kiterjesztik országosan, ráadásul azzal is erre kényszerítik az ellátókat, hogy ha valakit beutaló nélkül látnak el, akkor a finanszírozásából levonnak tíz százalékot.

A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint még gondot jelenthet, hogy eddig az egészségügyi intézmények különböző rendszerekben vezették az előjegyzéseket, ezeket most össze kell fésülni, ehhez szükségesek bizonyos protokollok és interfészek. Azt viszont Pásztélyi Zsolt nem tartja jó megoldásnak, hogy a kontrollvizsgálatot másik orvos végezze, mert az újabb vizsgálatnak épp az a célja, hogy az orvos is kapjon visszajelzést arról, hogy a terápia, amit elrendelt, mennyire vált be, de ha egy új helyen látják el a beteget, akkor „a nulláról kell mindent kezdeni. Egy másik orvos nem biztos, hogy mindent ismer a beteg előéletéből, ezért mindenképpen azt tanácsolom, hogy mindenki ott igyekezzen igénybe venni a kontrollvizsgálatot, ahol elkezdték a gyógyítását.”

Megoldandó kérdésnek nevezte még a lemondott időpontok ügyét, mert ha valaki most lemondja az időpontját az EESZT-ben, nem mindig szerez róla tudomást az ellátó, és így valójában nem szabadul fel ez az időpont egy másik beteg ellátására. „Ezek nagyon fontos technikai kérdések, az adott intézmény működését jelentősen befolyásolják, ezét erre is át kell állítani a működést” – jelentette ki.