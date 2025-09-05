Készülhetnek az autósok a változásra, könnyebben tud büntetni a rendőrség

A magyar autósok 92,2 százaléka használja a biztonsági övet a rendőrségi statisztikák szerint – ami Európában nem számít jónak. Büntetnek is a rendőrök, amennyire csak tudnak: tavaly összesen 206 340 alkalommal szabtak ki közigazgatási bírságot csak az övhasználat szabályainak negligálása miatt, a teljes éves bírságösszeg csaknem 3,5 milliárd, egészen pontosan 3 450 927 000 forint volt – írja a vezess.hu.

De a rendőrségi eljárások nagy része eredménytelenül zárult, még ha dokumentálták is az övhasználat elmaradását. Hogy miért? Mert az érintettek nem válaszoltak, vagy nem akartak nyilatkozni hozzátartozójukról. A szakportálnak a rendőrség azt válaszolta:

„Összességében ezen ügyek mintegy 20-25 százalékában tudott a rendőrség szankciót alkalmazni.”

Magyarul: a szabálytalankodó autósok 75-80 százaléka bár tényleg nem használt övet, de trükközött, és élt a szabályok adta kibúvók lehetőségével. Hogy ez ne így legyen, változtatnak a szabályokon.

A szakportál szerint két dolog kell, hogy jobban működjön a rendszer. Ebből az első jogszabálymódosítás nemrég megtörtént, július 5-én módosították a közlekedési törvényt. Ez „teremti meg annak az alapját, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megszegése – az M2 és az M3 járműkategóriába sorolt autóbuszok kivételével – a jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján is szankcionálható legyen” – állítja a rendőrség.

De hogy az „objektív felelősség” elve alapján bírságot lehessen kiszabni, ahhoz

szükség van kormányrendeletmódosításra is,

ahogy írják, „a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezések hatályba lépésére” is.

Ez még nem történt meg. Így egyelőre a biztonsági öv használatának ellenőrzése és szankcionálása a módosítás hatályba lépéséig nem változik.

92,2 százalékban használnak biztonsági övet a magyar járművezetők a rendőrség legfrissebb adatai szerint. Ez átlag alattinak számít az Európai Unióban, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerint „a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országok tekintetében ez az arány 96,5 és 99,2 százalék között mozog”.

Itt a statisztika: tényleg veszélyes, ha valaki nem köti be magát Az autósok kevesebb mint 8 százaléka nem köti be magát – de ők baleset esetén nagyobb arányban sérülnek meg, mint az a statisztikából kiderül. Komoly sérülésre is nagyobb a kockázatuk, halálosra pedig közel háromszoros. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben (a nyolc napon túl gyógyulókat számolva) a megsérültek 11 százaléka nem használta az övét 2024-ben Magyarországon. Halálos baleseteknél még nagyobb a kockázat: a balesetben elhunytak 21 százaléka nem csatolta be magát tavaly.

A szankcionáltak 87 százaléka lakott területen belül vezetett, 9 százalék lakott területen kívüli úton, míg 4 százalék autópályán.

Jelenleg 20, 30, vagy 40 ezer forint a bírság összege attól függően, hogy lakott területen belül, kívül, vagy autóúton/sztrádán kapják el a szabályszegőt.