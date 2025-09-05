Elhunyt Kásler Miklós

"Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért" - írták.

Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanárként és a Magyar Tudományos Akadémia doktoraként évtizedeken át a magyar orvostudomány élvonalában tevékenykedett. Onkológusként szakmai pályafutásának csúcspontja az Országos Onkológiai Intézet főigazgatói posztja volt. Egyetemi tanárként számtalan orvost és szakembert képzett ki, akik ma a magyar és nemzetközi egészségügy megbecsült szakemberei.

2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök kérésére vállalta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetését, miniszterként az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területéért felelt. Miniszteri működése során számos reformot indított el a magyar egészségügyben. Különös figyelmet fordított a megelőzésre, a háziorvosi ellátás megerősítésére és a kórházi infrastruktúra fejlesztésére.

A Covid-járvány idején kulcsszerepet játszott a magyar egészségügyi válságkezelésben. Az oktatás területén az egyetemi autonómia átalakítása és a felsőoktatási modellváltás volt működése egyik meghatározóeleme. Ezek a döntések vitákat váltottak ki, de Kásler Miklós miniszter következetesen képviselte álláspontját. Miniszteri időszaka nem volt mentes a vitáktól.

Kiemelkedő szakmai tevékenységéért 2019-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki, amely a magyar tudományos élet legmagasabb elismerése.

Kásler Miklós egy ciklust töltött el a tárca élén, a 2022-es választásokat követően már nem volt tagja az Orbán-kormánynak. Ugyanezen év novemberében a kultúráért is felelős miniszter, Csák János a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnökévé nevezte ki.

Kásler Miklós az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójaként, majd az emberi erőforrások minisztereként is többször volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége.