2025. augusztus 20. szerda István
Nyitókép: Pixabay

Ennyi pénzt kapnak hamarosan a magyar nyugdíjasok

Infostart / MTI

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon.

Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket hamarosan kézhez is kaphatnak az érintettek.

Tájékoztatása szerint az ezer, kétezer, háromezer és ötezer forintos címletekben készülő utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerekre az idősek.

Az államtitkár hozzátette, az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek, és szeptember elsejétől kezdik el kézbesíteni azokat, személyenként 30 ezer forint értékben.

"A 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalványokkal is támogatjuk az időseket" - húzta alá Zsigó Róbert.

Ennyi pénzt kapnak hamarosan a magyar nyugdíjasok

nyugdíjasok

zsigó róbert

élelmiszer-utalvány

