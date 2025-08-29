ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.88
usd:
340.1
bux:
103350.04
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: MÁV

Elindult egy országos probléma kezelése: nagy segítséget kapnak a kerékpárosok

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A cél, hogy megkönnyítsék a biciklisek számára a kerékpárjuk feltolását az aluljárókból vagy a felüljárókra. Kádár Melinda, a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa az InfoRádióban azt mondta, sokan vártak erre a megoldásra, de nem lehet leállni, további vasútállomásokon is ki kell helyezni tolósíneket.

Országszerte 25 vasútállomáson válik könnyebbé a kerékpárosok közlekedése a nyáron kialakított, csúszásgátló anyagú tolósíneknek köszönhetően. A MÁV közölte: kiemelten fontosnak tartja, hogy a biciklivel közlekedők minél könnyebben tudják megközelíteni az állomásokat, vagy onnan akadálymentesen tudjanak eljutni az úti céljukhoz. A kerékpáros tolósínek 12-15 cm szélesek, V/U profilú, polimer kompozit anyagból kialakított vályúk. A projekt az Aktív Magyarország Program támogatói részvételével valósult meg, 35 800 000 forint támogatás felhasználásával. A helyszínek kiválasztásában a MÁV segítségére volt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkársága és a Magyar Kerékpárosklub.

A kerékpáros egyesület kommunikációs munkatársa az InfoRádióban felidézte, hogy 2024 elején elindítottak egy petíciót, amit azok írtak alá, akik egyetértettek azzal a kezdeményezéssel, hogy kerékpárbarátabbá kellene tenni a vasútállomásokat. A korábbi tapasztalatok és visszajelzések ugyanis nem voltak megnyugtatóak ezzel kapcsolatban. A petíció kezdeményezői arra tettek javaslatot, hogy legyen a lépcsőknél tolósín minden egyes vasútállomáson, továbbá biztosítsák a biztonságos kerékpártárolást.

Első lépésben 2025 nyarára sikerült elérni, hogy 25 település vasútállomásán szerelték fel a csúszásgátló anyagú tolósíneket. Ezekből összesen 891 méternyit telepítettek a következő állomásokon: Agárd, Albertirsa, Balatonalmádi, Balatonfenyvesi kisvasút, Budapest Városház téri állomás (Budafoki aluljáró), Demecser, Gárdony, Győr, Győrszentiván, Kisvárda-Hármasút, Komárom, Levél, Mezőtúr, Mosonmagyaróvár, Nagykáta, Nagyszentjános, Nyírbogdány, Pécs állomás (Verseny utca), Pestszentlőrinc, Siófok, Szárliget, Szolnok, Tata, Üllő, Vecsés.

Kádár Melinda kiemelte: arra törekedtek, hogy minél több olyan helyen, helyszínen lehessen tolósín, ahol turisztikai célú kerékpározás is zajlik, ezért például a Velencei-tó és a Balaton környéke prioritást élvezett. Ugyanakkor azt is szem előtt tartották, hogy

több olyan település is bekerülhessen a programba, ahol inkább a hivatásforgalmi bringázás vagy közlekedési célú kerékpározás a jellemző,

vagyis a munkába, iskolába járáshoz, ügyintézéshez vagy bevásárláshoz használják az emberek a biciklit. Sokan ugyanis az otthonuktól eltekernek a legközelebbi vasútállomáshoz, ahol lerakják a kerékpárt, és vonatra szállva folytatják útjukat. Sőt egyre gyakoribb, hogy az utasok biciklivel szállnak fel a vonatra, ez is fontos érv volt a tolósín mellett, hiszen így sokkal könnyebben fel lehet tolni a lépcsők mellett a kerékpárt. Azoknak is nagy segítség a tolósín, akik nagy csomaggal pakolják meg bringájukat, mivel egyszerűbben eljuthatnak a peronhoz a jelentős súlyt cipelve.

Kerékpáros tolósín a vecsési vasútállomáson. Fotó: MÁV
Kerékpáros tolósín a vecsési vasútállomáson. Fotó: MÁV

A Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa megjegyezte: a MÁV részéről fontos szempont volt az is, hogy az adott településen legyen egy bizonyos szintű kerékpáros forgalom és lehetőleg olyan állomásokra kerüljenek tolósínek, ahol nincs lift vagy nincs megoldva más módon az akadálymentesítés. Kádár Melinda szerint

folytatódnia kell a programnak, és bővülnie kell a településlistának, mert a 25 helyszín nem elegendő.

Mint mondta, az Aktív Magyarország Program vezetői is ezen a véleményen vannak, így van rá remény, hogy egyre több állomáson történik hasonló beruházás jövő évtől. A visszajelzések alapján sok utas Zugló vasútállomáson is szeretne tolósínt.

Kádár Melinda azt gondolja, egy olyan problémáról van szó, amely az egész országot érinti, ezért arra kell törekedni, hogy egyre több régióban, helyszínen helyezzenek ki ilyen eszközöket. Mint fogalmazott, nem lehet bizonyos régiókat kiemelni, hiszen az eredeti elképzelésük is az volt, hogy az összes vasútállomáson legyen tolósín. Nem is most építették ki az első tolósíneket, ez a folyamat már jóval korábban elkezdődött, de egy ponton megakadt. A mostani kezdeményezéssel az volt a Magyar Kerékpárosklub célja, hogy vegyen lendületet az egész program.

Kádár Melinda úgy véli, érdemes gyors lépéseket tenni az ügyben, hiszen a 25 említett vasútállomáson is gyakorlatilag egy-két hónap alatt felszerelték a tolósínt. Hozzátette: elindult egy jó folyamat, aminek mindenképpen folytatódnia kell, hiszen az érintettek egyre nagyobb számban veszik igénybe ezt a lehetőséget, és már nagyon várták, hogy élhessenek vele.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elindult egy országos probléma kezelése: nagy segítséget kapnak a kerékpárosok

máv

kerékpár

vasút

állomás

magyar kerékpárosklub

peron

kádár melinda

tolósín

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országos főépítész az új Balaton-szabályozásról: elmentünk a falig

Országos főépítész az új Balaton-szabályozásról: elmentünk a falig

Egy új kormányrendeletnek köszönhetően a Balatonnál a természetes partszakasz hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, a parti sétányoké 65-ről 95 kilométerre emelkedik, 1568 hektáron pedig a tó vonalától számított 30 méteren belül nem építhető új épület. A részletekről Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára beszélt az InfoRádióban.
Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

A két háborúzó fél hadseregei közötti legalább 40 kilométer széles fegyvermentes övezet létrehozás lehetne a béke felé tett első és legfontosabb lépés – közölték európai diplomaták.
 

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leépítések indultak egy magyar akkugyárban, elküldték a kölcsönzött dolgozókat

Leépítések indultak egy magyar akkugyárban, elküldték a kölcsönzött dolgozókat

Az SK On iváncsai akkumulátorgyára augusztus végétől több száz külföldi vendégmunkást bocsát el, mivel lezárult az üzem legújabb gyártási projektje – értesült az Index. A cég hangsúlyozta, hogy a saját állomány létszáma változatlan marad, a termelés pedig zavartalanul folytatódik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!

Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!

Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny - ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics guidelines in a call where she called Cambodia's ex-leader Hun Sen "uncle" and criticised the Thai army.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 15:46
Országos főépítész az új Balaton-szabályozásról: elmentünk a falig
2025. augusztus 29. 15:20
Kigyulladt egy mozdony Baranyában, le kellett szállítani az utasokat
×
×
×
×