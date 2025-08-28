Hankó Balázs: a magyar felsőoktatás második aranykorát éli

Hankó Balázs úgy fogalmazott, hasonlóan nagymértékű fejlesztések valósulnak meg most a magyar felsőoktatásban, mint amilyeneket Klebelsberg Kunó indított el a '20-as években.

A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben mintegy 600 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az ágazatban, a következő években pedig további 1300 milliárd forint jut erre a célra, például a kollégiumokra, a kampuszokra.

"Ezt mind azért tesszük, mert a magyar felsőoktatás a világ élvonalában van, a magyar felsőoktatás csúcsra tör" - fogalmazott, hozzátéve: a Semmelweis Egyetem az egyik zászlóshajó, élenjáró egyetem, amely a világ 30 ezer egyetemének legjobb egy százalékában van.

Hankó Balázs hangsúlyozta azt is, abban a sikerben, amit Kapu Tibor űrhajós véghez vitt, szintén benne voltak a magyar egyetemek és kutatók.

A miniszter azt mondta, hogy a megújulásnak köszönhetően már "rugalmas, felszabadult egyetemi világ" van, amelyben nem az állam irányít, és minden az egyetemek tulajdonában van.

"Ezt nevezzük mi valós autonómiának" - húzta alá, megjegyezve, hogy a Semmelweis Egyetem finanszírozása háromszorosára emelkedett az elmúlt években.

Kitért arra is, hogy a felsőoktatás finanszírozása európai összehasonlításban is élen van, hiszen a GDP több mint 2 százalékát fordítják az ágazatra, "mindezt teljesítményhez kötve."

Hankó Balázs rámutatott, hogy a tudományos teljesítmény mintegy 50 százalékkal nőtt az utóbbi években, és jelentősen emelkedik a vállalati együttműködések száma is. Közlése szerint a felsőoktatás "együtt lüktet az ipari szektorral".

Az eredmények kapcsán a tárcavezető megemlítette, hogy a Semmelweis Egyetemnek már az amerikai Harvard Egyetemmel is van közös képzése.

Beszámolt arról is, hogy

a fiatalok egyre tudatosabbak a továbbtanulásban, a felvételin évről évre markánsabban jelennek meg az orvos-egészségtudományi, műszaki-informatikai és tanár-tanító képzések.

Tízből hatan ezekre a fontos területekre mennek - fűzte hozzá.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, az intézménynek csaknem 16 ezer hallgatója van, 35 százalékuk külföldi. Három nyelven oktatnak, a hazaiak mellett hat nemzetközi kampuszon is: Németországban, Svájcban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában - tette hozzá.

Az SE kimagasló az orvos-egészségtudományi egyetemek között, minden rangsorban a top 1 százalékban szerepel, és számos infrastruktúrafejlesztés is zajlik az egyetemen - hangsúlyozta.

A rektor ugyanakkor kiemelte, a siker nemcsak az anyagiaktól függ, hanem attól is, milyen célokat határoznak meg, és azokat milyen módon igyekeznek elérni.

Az egyetem érdekeltsége a kiválóság kell, hogy legyen - jelentette ki a rektor, hozzátéve: kiválónak kell lenni az oktatásban, a kutatásban és a betegellátásban egyaránt. Merkely Béla azt mondta, ez a hármas feladat egymást erősíti.

A rektor hangsúlyozta továbbá, hogy soha annyian nem jelentkeztek még az intézménybe, mint az idei felvételi eljárásban, és nemcsak a magyar, de a nemzetközi képzéseiken is öt-hatszoros túljelentkezés volt. Ez fontos az egyetem reputációja szempontjából - állapította meg.