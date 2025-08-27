ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 27. szerda
Zárva tartó iskola egyik üres tanterme a délkelet-lengyelországi Przemyslben 2020. március 12-én. MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Adómentes segítséget adhat a munkáltató iskolakezdéshez

Infostart / InfoRádió

Az iskolakezdést is segíthetik a munkáltatók egy 29 ezer forintos, úgynevezett „csekély értékű ajándék” formájában – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője, Linczmayer Szilvia.

A dolgozóikat segíthetik a munkáltatók az iskolakezdésben. A legegyszerűbb, kedvezményes adózású juttatás az úgynevezett csekély értékű ajándék, amelyet a kifizetők jellemzően utalvány formában biztosítanak. Ez a juttatási forma a munkavállalónál adómentes, vagyis semmilyen közterhet nem kell fizetnie utána.

Az ajándékot a munkáltató adhatja a szülőknek, illetve akár közvetlenül a tanulónak, diáknak is.

Ez lehet termék, szolgáltatás és akár utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, vagyis idén a 29 080 forintot.

A juttató köteles a csekély érdekű ajándékokról nyilvántartást vezetni. Ha a támogatást utalvány formájában nyújtják, akkor megállapíthatónak kell lennie, hogy mely termékre, szolgáltatásra váltható be, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel.

2024-től már nemcsak évente egyszer, hanem háromszor is támogathatja a cég a dolgozóját csekély értékű ajándékkal. A közteherfizetési kötelezettség a munkáltatót terheli, a juttatásban részesülő szülőt semmilyen adókötelezettség nem terheli.

Ha a munkáltató az iskolakezdési támogatást pénzbeli juttatásként adja, akkor az – összeghatár nélkül – munkaviszonyos jövedelemként válik adókötelessé.

