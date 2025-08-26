Tragédia, estére megint összeomlott az egyik vasúti fővonalon a közlekedés

Halálra gázolt a vonat egy embert a székesfehérvári vonalon kedd délután, a baleset miatt pótlóbuszok járnak Székesfehérvár és Gárdony között – közölte honlapján a Mávinform.
Forgalmi változások
A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
A G43-as vonatok csak Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között közlekednek.
A Z30-as vonatok csak Gárdony és a Déli pályaudvar között közlekednek.
Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok közlekednek, amelyek folyamatosan indulnak, csatlakozásra nem várnak.
A dél-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
A Déli pályaudvarról 18:05-kor Balatonszentgyörgyre elindult Déli -> Parti IR (18408) csak Gárdonyig közlekedik.
A pótlóbuszok megállóhelyei:
Székesfehérvár vasútállomás
Dinnyés, seregélyesi elágazás
Gárdony vasútállomás