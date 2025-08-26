Hitelek: döntenek az önerőről – a nap legfontosabb hírei

A héten dönt a pénzügyi stabilitási tanács arról, hogy a 41 évesnél idősebbekre is a 10 százalékos önerő vonatkozzon-e az Otthon Start hitel felvételekor – közölte a jegybank elnöke. Jelenleg 41 éves kor felett 20 százalékos önerőt írnak elő a jegybanki szabályok.

Az ingatlan.com felmérése szerint míg márciusban a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk, ami elsősorban az Otthon Start Programmal van összefüggésben.

6,5 százalékon hagyta az irányadó rátát kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az ülés után kiadott közlemény ezúttal is az óvatos és türelmes megközelítést hangsúlyozza.

Emelt kerettel támogatja a fiatalok elhelyezkedését az Ifjúsági Garancia Plusz program. A kezdeti 102 milliárdról 208 milliárd forintra emelkedett az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz projekt kerete – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tagadja a Tisza párt, hogy adóemelésre készülne kormányra jutása esetén, az Index által közzétett írást hamisítványnak minősítette a párt elnöke. Magyar Péter azt hangsúlyozta, hogy Tisza épp hogy adókat fog csökkenteni.

Felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához DK, miután az NVB elutasította az ellenzék devizahiteles népszavazási kezdeményezését. A párt szerint a referendumra azért lenne szükség, mert ma Magyarországon az uniós joggal ellentétes, és az Európai Unió Bíróságának ítéletét sértő módon járnak el a bankok a devizahitelesekkel szemben.

Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás.

Mintegy 44 ezer fiatal számára indul jövő héttől a szakképzés. A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint az elmúlt években megújult magyar szakképzést a világon a legjobb tíz között tartják számon.

Felújítják a siófoki orvos- és nővérszállót több mint egymilliárd forintból. Az egészségügyi államtitkár arról számolt be, hogy az állam részben hazai, részben uniós támogatásból eddig több mint 16 milliárd forintot fordított nővérszállók építésére, illetve felújítására.

Kiírták a közbeszerzést a Gödöllő-Budapest és a Csömör-Budapest HÉV-vonalak fejlesztésének tervezésére, és egy új járműtelep kialakítására. A tervezési feladat része a két HÉV-vonal mintegy 27 kilométeres szakaszának felújítása, amely magában foglalja azt is, hogy Cinkotáig mintegy 8 kilométer vonalon HÉV helyett metró üzemelne. A beruházás 2030-ig indulhatna el.

Az amerikai elnök még idén találkozni szeretne Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Donald Trump erről Washingtonban beszélt, amikor először fogadta a Fehér Házban Dél-Korea új elnökét, I Dzsemjongot. Észak-Korea nem reagált hivatalosan Donald Trump kijelentéseire.

Az ukrán kormány engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiak szabad kiutazását az országból. A döntés azokra is érvényes, akik külföldön tartózkodnak – közölték vezető ukrán politikusok a Telegramon.

Elveszítheti a francia kormány az adósságcsökkentési tervének sikeréhez szükséges bizalmi szavazást - ismerte el a francia igazságügyi miniszter. Gérald Darmanin elmondta: a kormány még mindig azon dolgozik, hogy kompromisszumos megállapodást találjon. A szavazás a Nemzetgyűlés feloszlatását és előrehozott választások kiírását is maga után vonhatná.

Kiutasították Irán ausztráliai nagykövetét, miután hírszerzési források szerint Teherán áll az országban tavaly végrehajtott két antiszemita támadás mögött. Decemberben a melbourne-i, októberben egy Sydney-i zsinagóga ellen követtek el támadást.

A német autóiparban több mint 51 ezer alkalmazott vesztette el az állását egy év alatt, az ágazatban foglalkoztatottak száma majdnem 7 százalékkal csökkent - áll az EY tanácsadó cég tanulmányában.

Évente 1 millió autót gyárthatnak majd a Suzuki új központjában Indiában. A Suzuki Motor 700 milliárd rúpia, mintegy 2.730 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Indiában a következő 5-6 évben, hogy növelje termelését, új modelleket vezessen be és megőrizze piaci részesedését a világ 3. legnagyobb autópiacán.

Uniós szinten kezdeményezi a túl gyors elektromos rollerek forgalmazásának betiltását Belgium. A statisztikák szerint ugyanis az év első 3 hónapjában 62 százalékkal nőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos, személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

Világszerte minden 4. ember még mindig nem jut hozzá biztonságos ivóvízhez - hívta fel a figyelmet az ENSZ a víz világhete alkalmából közzétett jelentésében. Kiemelték, hogy 3 milliárd 4 millió ember él biztonságosan kezelt szennyvízelvezetés nélkül, köztük 354 millióan a természetben végzik el szükségleteiket.

Ismét kitört az Etna. Európa legnagyobb tűzhányója Szicília szigetén, hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni, de annak magasságát nem lehetett megbecsülni. A hatóságok a légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere azonban egyelőre nyitva van.