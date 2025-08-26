ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Index-értesülés: a Tisza Párt háromkulcsos szja-t vezetne be, jelentősen emelkedne a jövedelemadó

Infostart

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – írja az Index egy, a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésre hivatkozva. Magyar Péter közölte: ebből egy szó sem igaz.

„A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte” – írta az Index. A lap szerint „egy most az Index birtokába került dokumentum arról tanúskodik, hogy a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi Magyar Péter pártja. A lapunk által megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek”.

A hírportál szerint már az átlagos jövedelemmel rendelkezők is több adót fizetnének, és a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa. Az Index számítása szerint mindez azt jelentené, hogy „a havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is bekerülnének, mint az orvosok jelentős része.”

„Természetesen ebből egy szó sem igaz. Az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához.
A Tisza épp hogy adókat fog csökkenteni, ahogy azt már számtalanszor elmondtuk” – reagált Magyar Péter a Facebook-oldalán.

