ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.98
usd:
340.76
bux:
104863.02
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
mnb, monetáris tanács - KID fotója
Nyitókép: Infostart/InfoRádió

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Előző hónapban a Monetáris Tanács egyhangúlag döntött a 6,50 százalékos kamat szintentartásáról. Nem változtattak a kamatfolyosó két szélén sem. Varga Mihály jegybankelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határozott a jegybanki testület.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

mnb

jegybank

monetáris tanács

kamatdöntés

kamat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Hiába találkozik a hétvégén az ukrán és az amerikai küldöttség, a békéhez Moszkva és Kijev tárgyalása kellene, de a két háborús ország vezetése most inkább manőverezik – mondta az InfoRádióban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője.
 

Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

Hatalmas fegyverdeal Kijev és Washington közt

Már a fehéroroszoknak is egyre kevésbé tetszik a mozgósítás

„Támadni is akarunk” – Donald Trump több mint 75 év után nagy változtatásra készül

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink ukrajnai finanszírozását is, amely a lengyel kormányfő-helyettes szerint ezáltal megszűnhet. Az elnöki hivatal időközben cáfolta, hogy veszélyben lenne az ukránok Starlink-hozzáférése, amely leginkább a frontvonalon harcoló katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják

Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják

A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN calls for justice after Israeli double strike on Gaza hospital as hostage families hold protests

UN calls for justice after Israeli double strike on Gaza hospital as hostage families hold protests

It comes after at least 20 people, including five journalists, were killed in a double Israeli strike on a Gaza hospital, the Hamas-run health ministry says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 14:12
Rendkívül változatos fejlesztések jönnek az új 10 éves építési beruházási programban
2025. augusztus 26. 13:18
Lecsapott a hatóság, 308 kilogramm dinnye ment a kukába
×
×
×
×