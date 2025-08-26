Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Előző hónapban a Monetáris Tanács egyhangúlag döntött a 6,50 százalékos kamat szintentartásáról. Nem változtattak a kamatfolyosó két szélén sem. Varga Mihály jegybankelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határozott a jegybanki testület.