Tűzoltók vontatnak ki búvárok segítségével egy autót a Dunából a soroksári kompnál 2021. január 9-én. A jármű vezetője a Soroksárról Csepel felé tartó kompra akart felhajtani. Az autó a Dunába gurult és elmerült, a három utas ki tudott szállni.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Kutyájával együtt fulladt meg a csatornába csúszott 69 éves férfi

Infostart

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa Bugyi nagyközség közelében.

A rendőrség közleménye szerint a délutáni órákban Bugyi közigazgatási területén egy autó sofőrje a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni, ám a manőver során abba belecsúszott és a jármű elsüllyedt.

Az autó vezetője még időben ki tudott mászni, azonban 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a balesetről elmondta: a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának munkatársai Bugyi és Áporka község között drótkötél segítségével húzták partra a 6-8 méter széles és mintegy 2-2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai csatornába csúszott gépkocsit, amelyben az elhunyt férfi mellett egy kutya élettelen testét is megtalálták.

Fotónk illusztráció, egy másik esetnél készült.

Kutyájával együtt fulladt meg a csatornába csúszott 69 éves férfi

