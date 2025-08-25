ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Nyitókép: police.hu

Elmerült a Suzuki, egy ember és egy kutya nem tudott kimenekülni a kocsiból Bugyinál

Infostart

Két ember és egy kutya utazott az autóban, de csak a sofőr tudott kimenekülni, a másik utas és a kutya életét már nem lehetett megmenteni.

Lesodródott az útról és egy 2 méter mély víztározóba csúszott egy Suzuki SX4 vasárnap délután Bugyi település külterületén – tette közzé a BalesetInfo Facebook-oldala, ahol tűzoltósági fotókat is mutatnak a szörnyű esetről.

Az autóban két ember és egy kutya utazott, de közülük csupán a sofőr eltudta hagyni a gépkocsit, az utastársa és az eb az autóroncsban rekedt és elmerült a vízben.

A dabasi hivatásos tűzoltók kiemelték a roncsba rekedt embert és a kutyát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárainak segítségével, kivitték őket a partra, de már nem tudták megmenteni az életüket.

A rendőrségi helyszínelést követően a tűzoltók csörlő és drótkötél segítségével kivontatták a járművet az úttestre.

A baleset okát még vizsgálják.

Elmerült a Suzuki, egy ember és egy kutya nem tudott kimenekülni a kocsiból Bugyinál

autó

kutya

tragédia

elsüllyedt

megfulladt

