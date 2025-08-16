ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Állványos traffipax-szal és kocsiból is mértek a rendőrök, van, akinek durva összeget kell kiperkálnia

Infostart

Több mint 110-zel száguldozott egy motoros: a megengedett legnagyobb sebesség több mint kétszeresével közlekedett a X. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) X. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai augusztus 4. és augusztus 10. között tartottak sebesség-ellenőrzést állványon elhelyezett, valamint menet közben rögzítő eszközzel. A budapesti rendőrök 419 gyorshajtóról készítettek felvételt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az Albertirsai úton egy motoros a megengedett legnagyobb sebesség több mint kétszeresével, 114 km/órával közlekedett, amiért 210 ezer forintos közigazgatási bírságot kap.

Jelezték, hogy a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.

(Nyitóképünk illusztráció.)

