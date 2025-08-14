ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Gázolt a vonat Erdőteleknél, kiderült, hogy ki az áldozat

Infostart

Kedd éjszaka vonat gázolt el egy embert Kál és Erdőtelek között. A helyszínre érkező füzesabonyi hivatásos tűzoltók emelték ki a sérültet a szerelvény alól, majd átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a vonatgázolás áldozata egy 50 év körüli férfi, akit súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba - írja a heol.hu.

