Gázolt a vonat Erdőteleknél, kiderült, hogy ki az áldozat

Miután az EU az Oroszországgal való üzletelés miatt két kínai bankra vetett ki szankciókat, az ország úgy döntött, hogy válaszcsapásként letilt minden tranzakciót két litván bankkal. Tette ezt úgy, hogy az országot meg sem említette, pedig a célpont kiválasztásának bőven van előzménye is. Az, hogy Kína tudatosan EU elleni fellépésnek keretezte a lépést, azt jelezheti előre, hogy egyre inkább felvehetik a szankciós megközelítést az unióval való kereskedelmi viszonyok rendezésében.