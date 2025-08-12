NATO-főtitkár: Kijevnek valószínűleg területekről kell lemondania

A NATO-főtitkára szerint az orosz-ukrán háború békemegállapodása részeként valószínűleg a nyugati országoknak is el kell fogadnia, hogy az oroszok által elfoglalt területek Moszkva irányítása alá kerülnek –írta a Kyiv Independent alapján a Portfolio.

Valószínűleg Kijev egy megállapodást lesz kénytelen elfogadni, amelyben le kell mondania hallgatólagosan a területei egy részéről – ismerte el Mark Rutte. Azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jogi normákat követve kell de jure elismerni ezeket a területeket Oroszország felügyelete alatt. Hozzátette:

a kérdés az lesz, hogyan lehet továbblépni a tűzszünet után, beleértve azt is, hogy mit jelent ez Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából.

"A területről lesz szó. Természetesen a biztonsági garanciákról, de arról is, hogy abszolút el kell ismerni, hogy Ukrajna dönt a saját jövőjéről, hogy Ukrajnának szuverén nemzetnek kell lennie, amely dönt a saját geopolitikai jövőjéről – természetesen anélkül, hogy korlátozná a saját katonai csapatainak létszámát" – mondta, utalva arra, hogy ukrán döntés, hogy az ország a NATO tagja kíván-e lenni.