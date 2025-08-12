ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.68
usd:
340.63
bux:
0
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mark Rutte NATO-főtitkár nyilatkozik az európai uniós tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt Brüsszelben 2024. november 19-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

NATO-főtitkár: Kijevnek valószínűleg területekről kell lemondania

Infostart

Mark Rutte szerint a pénteki Trump-Putyin találkozó legfőbb témája a területi kérdés lesz.

A NATO-főtitkára szerint az orosz-ukrán háború békemegállapodása részeként valószínűleg a nyugati országoknak is el kell fogadnia, hogy az oroszok által elfoglalt területek Moszkva irányítása alá kerülnek –írta a Kyiv Independent alapján a Portfolio.

Valószínűleg Kijev egy megállapodást lesz kénytelen elfogadni, amelyben le kell mondania hallgatólagosan a területei egy részéről – ismerte el Mark Rutte. Azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jogi normákat követve kell de jure elismerni ezeket a területeket Oroszország felügyelete alatt. Hozzátette:

a kérdés az lesz, hogyan lehet továbblépni a tűzszünet után, beleértve azt is, hogy mit jelent ez Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából.

"A területről lesz szó. Természetesen a biztonsági garanciákról, de arról is, hogy abszolút el kell ismerni, hogy Ukrajna dönt a saját jövőjéről, hogy Ukrajnának szuverén nemzetnek kell lennie, amely dönt a saját geopolitikai jövőjéről – természetesen anélkül, hogy korlátozná a saját katonai csapatainak létszámát" – mondta, utalva arra, hogy ukrán döntés, hogy az ország a NATO tagja kíván-e lenni.

Kezdőlap    Belföld    NATO-főtitkár: Kijevnek valószínűleg területekről kell lemondania

oroszország

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

háború

terület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel

Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel
Erősödhet a térségben az Egyesült Államok befolyása, miután az Azerbajdzsán és Örményország között 35 éve fennálló konfliktus lezárását jelentő megállapodást írt alá az azeri elnök és az örmény miniszterelnök pénteken a Fehér Házban – emelte ki Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, a Széchenyi egyetem tanára az InfoRádióban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elhalasztotta a kínai vámokat, emelkednek a tőzsdék

Trump elhalasztotta a kínai vámokat, emelkednek a tőzsdék

Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett. A hírre az európai határidős részvényindexek is emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 06:12
Titkos út a Balatonra: így kerülheti el a dugót
2025. augusztus 12. 05:36
Vigyázat, digitális teszt indul egy magyar autópályán, a rendőrök is érdeklődnek
×
×
×
×