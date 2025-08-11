ARÉNA
A Spar 100., zuglói franchise üzletének táblája az Ungvár utcában 2016. szeptember 7-én, a boltnyitás előtt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Nagy bajba került egy kisváros, bezár egy multi

Infostart

Gazdaságossági okokra hivatkozva augusztus 24-én szűnik meg a bolt a városközpontban. Az önkormányzat már tárgyalásokat kezdeményezett más üzletláncokkal a helyszín hasznosítására.

Augusztus 24-én bezárja kapuit a kisújszállási SPAR. A döntésről Szűcs Tamás polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot, miután hivatalos választ kapott a SPAR Magyarország Kft.-től. A cég kommunikációs vezetője megerősítette, hogy az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozták meg a döntést - írja a szoljon.hu.

A SPAR szerint a kisújszállási üzlet a jövőben sem lenne nyereségesen működtethető, ezért az üzletegység bezárása mellett döntöttek. A vállalat közölte, hogy igyekeznek a dolgozóknak elhelyezkedési lehetőséget biztosítani a környező üzleteikben.

Szűcs Tamás polgármester, aki korábban sportújságíró volt, hozzátette, az önkormányzat azonnal lépéseket tett, és tárgyalásokat kezdeményezett más üzletláncokkal, hogy mielőbb új kereskedelmi egység nyíljon a városközpontban.

