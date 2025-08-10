ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
A Duna látképe 2020. június 11-én. Az előtérben a Petőfi híd, középen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületei, valamint a Gellért Szálló, a háttérben a Gellért-hegy, a Citadella és a Szabadság-szobor látható.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Legurult egy ember a Gellért-hegyről

Infostart

A tűzoltók bravúros alpintechnikával mentették meg a sziklákra esett férfit a XI. kerületben, miközben az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

A Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből - írja a blikk.hu.

A mentési műveletet a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, akik a helyszínen gyorsan felmérték a helyzetet. A tűzoltók alpintechnikát alkalmazva közelítették meg a sziklán rekedt kirándulót. A szikláról való felhozatal után egy magasból mentő gépjármű segítségével hozták le a sérültet, akit azonnal átadtak a mentőknek - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

A lap megkeresésére a rendőrség közölte, hogy 19 óra 20 perckor bejelentés érkezett, miszerint a XI. kerület Gellért-hegyről a Duna felőli oldalon egy személy legurult. A rendőrök és a tűzoltók a helyszínre mentek és a sziklaperemen rekedt 18 éves férfit lehozták, majd sérülései miatt további kivizsgálásra kórházba szállították.

baleset

mentők

gellért-hegy

