Legurult egy ember a Gellért-hegyről

A Gellért-hegyen kiránduló ember egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből - írja a blikk.hu.

A mentési műveletet a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, akik a helyszínen gyorsan felmérték a helyzetet. A tűzoltók alpintechnikát alkalmazva közelítették meg a sziklán rekedt kirándulót. A szikláról való felhozatal után egy magasból mentő gépjármű segítségével hozták le a sérültet, akit azonnal átadtak a mentőknek - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

A lap megkeresésére a rendőrség közölte, hogy 19 óra 20 perckor bejelentés érkezett, miszerint a XI. kerület Gellért-hegyről a Duna felőli oldalon egy személy legurult. A rendőrök és a tűzoltók a helyszínre mentek és a sziklaperemen rekedt 18 éves férfit lehozták, majd sérülései miatt további kivizsgálásra kórházba szállították.