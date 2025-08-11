Baj lehet a fúrt kutak tisztításánál

A fúrt kutak házilagos tisztítása több veszélyt is rejthet magában - hívják fel a figyelmet a szakemberek. Sokan folyamodnak különböző módszerekhez, amikor a kút vízhozama csökken, vagy a víz zavarossá, büdössé válik.

Az egyik

gyakori hiba a vegyszerek, például a hipó használata,

ami ellenőrizetlenül nemcsak a talajvizet szennyezheti, de a víz minőségét is ronthatja.

A magasnyomású mosó és az erős szivattyúzás szintén károsíthatja a kút szerkezetét és stabilitását, vagy eltömítheti a szűrőket. A házilagos barkácsmegoldások, például rudak és láncok használata pedig a kút falának megsérüléséhez vagy az eszközök beszakadásához vezethet - olvasható a poseidonkutfuras.hu-n.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a komolyabb problémák (pl. bűz, hirtelen lecsökkent vízhozam) esetén érdemes szakembert hívni. A házilagos, biztonságos karbantartásba csak a kíméletes vízkiemelés, a kútfej tisztán tartása, a víz rendszeres laborvizsgálata, valamint a szűrők karbantartása tartozik.