ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.35
usd:
338.72
bux:
104286.14
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Baj lehet a fúrt kutak tisztításánál

Infostart

A szakemberek szerint a fúrt kutak karbantartása szakértelmet igényel, a helytelen módszerekkel ugyanis kárt tehetünk a kútban és a környezetben, ráadásul az egészségünket is kockáztatjuk.

A fúrt kutak házilagos tisztítása több veszélyt is rejthet magában - hívják fel a figyelmet a szakemberek. Sokan folyamodnak különböző módszerekhez, amikor a kút vízhozama csökken, vagy a víz zavarossá, büdössé válik.

Az egyik

gyakori hiba a vegyszerek, például a hipó használata,

ami ellenőrizetlenül nemcsak a talajvizet szennyezheti, de a víz minőségét is ronthatja.

A magasnyomású mosó és az erős szivattyúzás szintén károsíthatja a kút szerkezetét és stabilitását, vagy eltömítheti a szűrőket. A házilagos barkácsmegoldások, például rudak és láncok használata pedig a kút falának megsérüléséhez vagy az eszközök beszakadásához vezethet - olvasható a poseidonkutfuras.hu-n.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a komolyabb problémák (pl. bűz, hirtelen lecsökkent vízhozam) esetén érdemes szakembert hívni. A házilagos, biztonságos karbantartásba csak a kíméletes vízkiemelés, a kútfej tisztán tartása, a víz rendszeres laborvizsgálata, valamint a szűrők karbantartása tartozik.

Kezdőlap    Belföld    Baj lehet a fúrt kutak tisztításánál

hipó

tisztítás

fúrt kút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája
Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 05:46
Fontos Duna-hidat zárnak le a hétvégén
2025. augusztus 11. 05:32
Nagy bajba került egy kisváros, bezár egy multi
×
×
×
×