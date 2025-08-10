ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap
A Hévízi Tófürdő nemrég bezárt, tavi fürdőépülete az Építési és Közlekedési minisztérium sajtótájékoztatójának napján, 2025. július 9-én. A kormány 381 millió forint támogatást ad az épület rövidtávú helyreállítására.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.

"Hévíz már az én gyerekkoromban is az egyik legbiztonságosabb város volt " - hangsúlyozta Naszádos Péter. A polgármester többgenerációs hévízi, így kellő rálátása van a város helyzetére. Mint mondta, éppen ez a biztonságérzet vezette őt is vissza szülőhelyére, pedig korábban több külföldi helyen is megfordult. "Hévízen olyan biztonságos környezetben lehet élni, ami elsőrangú a családok számára, és ezt nemcsak a helyiek, hanem az a sok turista is így érzi, aki megfordul nálunk. Itt tényleg szabadon ki lehet menni az utcára, és teljes biztonságban lehet egész nap sétálni" – mondta büszkén a város első embere.

Az, hogy Hévíz lett a legbiztonságosabb település, különösen azért érdekes, mert nagyon sokfelől érkezik a rengeteg látogató, akik sokféleképpen viselkedhetnek. Mégis, a telapülésen rend, béke és nyugalom honol.

"Szerintem ennek az egyik oka, hogy a város a Festeticsek kora óta egyfajta találkozópont Kelet és Nyugat között. Ahogy az emberek beértek Hévízre, mindenki lerakott mindent. Ezért is mondták régen, hogy Hévíz olyan, mint Közép-Európa Monacója. Mi pedig a városnak ezt az egykori rangját szeretnénk visszaépíteni" – mesélt a terveikről Naszádos Péter.

Amiért annyian jönnek ide: a hévzi-tó. Kép: Wikipédia
Amiért annyian jönnek ide: a Hévízi-tó. Kép: Wikipédia/HTME

Hévízen rengeteg házasságot is kötnek az idelátogatók, a rendszerváltás előtt pedig kelet- és nyugat-német családok kedvelt találkozó helye volt. Bár a városnak mindössze ötezer állandó lakója van, mégis, akik idejönnek, második otthonukként tekintenek rá.

"Az ideköltőzök is rendkívül vegyes képet mutatnak: nagyon nagy arányban élnek köztünk németek, osztrákok, oroszok, ukránok, és persze mindenki ugyanúgy békében van a másikkal. Az ökumenikus kereszténység is elindult, tehát a városi rendezvényeinken van katolikus és református áldás, de van evangélikus lelkészasszonyunk, valamint ortodox papunk is" – mondta Hévíz polgármestere.

Ez a sokféleség a gyerek között is megmutatkozik, mivel az iskolában szintén sok nemzetiség megtalálható. Járnak ide német, brit, orosz, ukrán gyerekek, akik együtt, békében élnek, hiszen az egész közösség is ebben szocializálódott – emelte ki.

Naszádos Péter szerint már az ő gyerekkorában is jellemző volt ez a sokszínűség, ami egyfajta világvárosi jelleget adott Hévíznek. "Mi olyan környezetben nőttünk föl, ahol mindenki beszélt németül és oroszul, aztán a kilencvenes évektől bejött az angol. Alap dolog volt, hogy több nyelven beszél az egész település" – magyarázta.

Hévíz sétáló utcája. Kép: Wikipédia
Hévíz sétálóutcája. Kép: Wikipédia/HTME

Ugyanakkor az évente idelátogató több millió turista egyúttal biztonsági kockázatokat is jelent, amire a város vezetésének különösen ügyelnie kell.

"Egyrészt van saját rendőrkapitányságunk, ami egy nagyobb létszámú rendőrőrsöt jelent. Az itt szolgáló rendőrök Hévíz és szűk térségének biztonságára ügyelnek, és ebben az önkormányzat a lehető legnagyobb mértékben támogatja őket. Másrészt a 2000-es évek elejétől folyamatosan fejlesztjük a köztéri kamerarendszerünket, és ez szintén sokat jelent a biztonság szempontjából" – ismertette a polgármester. Arról is beszélt, hogy a városban működik egy polgárőr szervezet is, amit ugyancsak támogat az önkormányzat. Ám a legfontosabbnak azt nevezte, hogy maguk a helyiek egy nagyon összetartó közösséget alkotnak, akik ügyelnek egymásra.

A Numbeo szerint a második legbiztonságosabb magyar település Siófok

A balatoni város polgármestere korábban itt volt rendőrkapitány, így amikor megválasztották, elég határozott elképzelésekkel foglalta el a hivatalát. "Kidolgoztam a munkatársaimmal és a megyei, illetőleg a városi rendőrkapitánysággal egy koncepciót, aminek mostanra érett be a gyümölcse, úgyhogy nagyon örültem ennek az eredménynek" – nyilatkozta Lengyel Róbert. Bár kicsit meglepte a helyezés, mivel nem gondolta, hogy a város biztonsági stratégiája ennyire jól beválik.

Magyarország második legbiztonságosabb városa, Siófok. Kép: Wikipédia
Magyarország második legbiztonságosabb városa, Siófok. Kép: Wikipédia/SNRTZ

Ennek egyik legfontosabb elemeként a térfigyelőkamera-hálózat kiépítését nevezte. Mint mondta, a város legkevésbé biztonságosnak tartott részén, az elhíresült Petőfi sétányon kezdték a megfigyelőrendszer telepítését, amit éveken keresztül gyakori járőrözéssel erősítettek meg. Néhány éven belül itt 90 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Ez aztán szinte húzta magával az egész várost, ami a mostani remek eredményben is meglátszik – tette hozzá Siófok polgármestere.

Azért persze a Balaton-parti városban sem tétlenkednek a bűnözők. Az idei évben is, mint eddig szinte mindig, a vagyon elleni bűncselekmények, különösen a strandlopások a leggyakoribbak. Ezeket viszonylag nehéz hatósági eszközökkel megelőzni, inkább a sértetteknek kellene egy kicsit elővigyázatosabbnak lenniük – hívta fel a figyelmet Lengyel Róbert. Viszont örvendetesnek nevezte, hogy erőszakos bűncselekményekből már viszonylag kevés fordul elő: emberölés például évek óta nem történt Siófokon. Persze a polgármester elismerte, hogy azért az éjszakában még néha akadnak kisebb csetepaték, verekedések, de azoknak nagyon gyorsan és határozottan vet véget a rendőrség.

Siófok egykor rossz hírű Petőfi sétánya. Kép: Wikipédia
Siófok egykor rossz hírű Petőfi sétánya. Kép: Wikipédia/SNRTZ

Hévízhez hasonlóan Siófokon is az idelátogató rengeteg turista okozza a legtöbb gondot közbiztonsági szempontból. A 25 ezres állandó lakos mellé egy hétvégén akár 200 ezer látogató is érkezhet. "Nyilván ez plusz terheket és feladatokat is ró ránk, illetve a közbiztonságért első körben felelő rendőrségre" – mondta a polgármester.

Lengyel Róbert beszélt a jövőről is, hiszen a város biztonságát csak folyamatos fejlesztéssel lehet szavatolni. Ebben kiemelt helyen szerepel a kamerarendszer bővítése.

"Emellett nagyon odafigyelünk a város közlekedésbiztonságára. Évek óta folyik az okoszebra-programunk. Azt tűztük ki célul, hogy ennek a ciklusnak a végére minden jelentősebb gyalogátkelőhely ilyen legyen Siófokon. A rendőrségi statisztikák szerint ahol ezek működnek, ott az elmúlt években egyetlen gyalogost sem ütöttek el" – hangsúlyozta.

Még hozzátette, hogy a város rendőrkapitányával folyamatosan egyeztetnek, és az önkormányzat mindent megtesz a testület támogatása érdekében. "A kapitány úr jelzi, hogy milyen igényei vannak a város felé. Nyilván a lehetőségeink függvényében mi igyekszünk minden ilyen rendőrségi kérésnek eleget tenni. Ennyit tehetünk, és ezt meg is tesszük" – nyilatkozta az InfoRádiónak Lengyel Róbert.

KAPCSOLÓDÓ HANG

