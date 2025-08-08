ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.22
usd:
338.87
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Dr. Trizsi Zalán - Onga polgármesterének Facebook-oldala
Nyitókép: Dr. Trizsi Zalán - Onga polgármesterének Facebook-oldala

Lefújták az augusztus 20-i ünnepséget Ongán, komoly oka van

Infostart

Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-i városnap Ongán. A hepatitis A-fertőzés megjelenése miatt mondta le az önkormányzat a közösségi rendezvényt.

Az ongai önkormányzat lemondta az augusztus 20-ra tervezett városnapi ünnepséget, miután a településen megjelent a hepatitis A-fertőzés. A döntést egészségügyi szakemberekkel történt egyeztetés után hozták meg, a járványveszélyre hivatkozva - írja a boom.hu.

A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra, ám a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a nagyszabású esemény elmarad. Dr. Trizsi Zalán polgármester közleményében hangsúlyozta: a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Az önkormányzat a továbbiakban sem tervez nagyobb közösségi programokat, amíg a helyzet nem normalizálódik.

A megelőzés érdekében fertőtlenítik a közkutakat és kifolyókat, a hivatalban fertőtlenítőszereket helyeztek ki, és folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. A polgármester felelős magatartásra kéri a helyieket, különösen a higiéniai szabályok betartására: rendszeres kézmosásra, az ételek alapos tisztítására és általános óvatosságra.

Kezdőlap    Belföld    Lefújták az augusztus 20-i ünnepséget Ongán, komoly oka van

járvány

onga

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök beváltotta fenyegetésének első lépcsőjét, és vámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Új-Delhi és Moszkva válaszul megerősítette a stratégiai együttműködést. A mai nappal lejár az amerikaiak Moszkva felé intézett ultimátuma, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a Moszkvára váró szankciókat egy Putyin-Trump találkozó belengetésével sikerült elodázni. Mindeközben az oroszok továbbra is lassú de biztos előrehaladásokat érnek el Kelet-Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak

Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

Meanwhile, Netanyahu's decision prompts criticism from international leaders, with Germany suspending Gaza-bound military exports to Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 19:13
A rákosrendezői kisiklás miatt újabb változások jönnek a MÁV-nál
2025. augusztus 8. 18:47
Most már kvittek vagyunk - Orbán Viktor Török Gáborral fagyizott
×
×
×
×