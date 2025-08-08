Lefújták az augusztus 20-i ünnepséget Ongán, komoly oka van

Az ongai önkormányzat lemondta az augusztus 20-ra tervezett városnapi ünnepséget, miután a településen megjelent a hepatitis A-fertőzés. A döntést egészségügyi szakemberekkel történt egyeztetés után hozták meg, a járványveszélyre hivatkozva - írja a boom.hu.

A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra, ám a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a nagyszabású esemény elmarad. Dr. Trizsi Zalán polgármester közleményében hangsúlyozta: a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Az önkormányzat a továbbiakban sem tervez nagyobb közösségi programokat, amíg a helyzet nem normalizálódik.

A megelőzés érdekében fertőtlenítik a közkutakat és kifolyókat, a hivatalban fertőtlenítőszereket helyeztek ki, és folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. A polgármester felelős magatartásra kéri a helyieket, különösen a higiéniai szabályok betartására: rendszeres kézmosásra, az ételek alapos tisztítására és általános óvatosságra.