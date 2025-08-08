ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.74
usd:
339.42
bux:
102864.73
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
hulladék bútor lomtalanítás
Nyitókép: Pixabay

Áll a bál a II. kerületi lomtalanítás körül

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Őrsi Gergely polgármester szerint a szilárd hulladék begyűjtéséért és kezeléséért felelős MOHU nem hajlandó elvégezni a közterületek takarítását. A második kerület vezetője szerint a vállalat ezzel törvényt sért, és ha nem pótolja mulasztását, jogi lépésekre számíthat. Az InfoRádió megkeresésére a MOHU BUDAPEST azt közölte: a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékgyűjtést végző szolgáltató feladata a kihelyezett, nem lomnak minősülő hulladék elszállítása, és az ezek utáni takarítás pedig a közterület-tulajdonos felelőssége.

Facebook-posztot tett közzé Őrsi Gergely, amelyben arról írt, bár megvan a II. kerületi lomtalanítás időpontja, amely szeptember 7. és 14. közé esik, a MOHU nem akarja elvégezni a lomtalanítás utáni takarítást, amit – a polgármester szerint – nem mulaszthatna el.

Őrsi Gergely az InfoRádióban részletesen ismertette a véleményét a kialakult helyzetről. Megfogalmazása szerint az elmúlt másfél-két évben „hajmeresztő” ötleteken át – mint hogy egyáltalán nem lesz lomtalanítás, majd hogy csak négy-öt hulladékgyűjtő pontot jelölnek majd ki – jutottak el odáig, hogy a lomtalanítás után a takarítást nem végzik el. Pedig a polgármester szerint a hulladékgazdálkodási törvény alapján a kihelyezett hulladék a MOHU tulajdonába kerül, így onnantól kezdve a társaságot terheli a felelősség az elszállításért és nem válogathat a nagyobb méretű lomok és a törmelékek között.

Őrsi Gergely arra is emlékeztetett, hogy a veszélyes hulladékok gyűjtését a II. kerületi önkormányzat átvállalta a MOHU-tól és saját költségén végzi, de ha a lomtalanítás utáni takarítás is rájuk hárul, az 40-50 milliós pluszköltséget fog jelenteni. „Azt különösen arcpirítónak tartom, hogy azt mondják, ha megrendeljük tőlük, kifizetjük a költségét, akkor elvégzik” – fogalmazott. A polgármester kiemelte: az önkormányzat kész bírósági úton érvényesíteni az igazságát, mert a törvény szerinte egyértelmű: akié a hulladék, annak kell gondoskodnia az elszállításáról.

"A kerületi önkormányzatok igényének megfelelően egyelőre a régi rendszer működik továbbra is, vagyis a megadott időpontban ezek után is ki lehet helyezni a ház elé a lomokat, amelyeket a MOHU Budapest elszállít" – közölte az InfoRádió megkeresésére a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalat. Hozzátették, a lomtalanítás során a lombból származó hulladék eltakarítása a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékgyűjtést végző szolgáltató – ez esetben a MOHU Budapest – feladata. A kihelyezett, nem lombnak minősülő hulladék elszállítása és az ezek utáni takarítás pedig a közterület-tulajdonos felelőssége. A lomtalanítás utáni takarítás tehát ugyanúgy, ahogy korábban, immár több mint egy évtizede a kerületi önkormányzatok és a főváros feladata – írta a vállalat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Áll a bál a II. kerületi lomtalanítás körül

ii. kerület

lomtalanítás

őrsi gergely

mohu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Neubauer Katalin: a MOHU járhatna jól a diktátummal

Neubauer Katalin: a MOHU járhatna jól a "diktátummal"
A Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. közlése szerint szeptember elsejétől megváltozik a kezelési költség összege, amit a kereskedők kapnak az üres üvegek, palackok visszaváltásáért. A MOHU új díjszabása a 400 négyzetméternél nagyobb boltokat érintené hátrányosan, ahol a visszaváltások nagy része történik. Az Országos Kereskedelmi Szövetség és Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség is tiltakozik a döntés ellen.
Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Beszélt az ukrajnai háború ügyében zajló nagyhatalmi tárgyalásokról is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordult a Mol a gyorsjelentést követően

Lefordult a Mol a gyorsjelentést követően

A csütörtöki nap egyik legfontosabb eseménye volt, hogy Donald Trump Stephen Mirant, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetőjét jelöli a Fed kormányzói posztjára. A döntés azért különösen érdekes, mivel Miran igencsak  kritikus a Fed munkájával kapcsolatban.  Ezt követően főként mínuszban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, Európában vegyes, de többnyire pozitív mozgásokat láthatunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására kisebb mínusszal kezdett. A mai napon a magyar inflációs adat után már nem várható nagyobb piaci hatással bíró gazdasági esemény.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az ideje leszámolni az árréstoppal? Kongatják a vészharangot, súlyos változásokra van szükség

Itt az ideje leszámolni az árréstoppal? Kongatják a vészharangot, súlyos változásokra van szükség

A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli security cabinet approves Gaza City takeover as UK's Starmer calls escalation 'wrong'

Israeli security cabinet approves Gaza City takeover as UK's Starmer calls escalation 'wrong'

The plan faces opposition in Israel, including from hostage families, while there is also concern that more Palestinian civilians will be killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 09:34
Neubauer Katalin: a MOHU járhatna jól a "diktátummal"
2025. augusztus 8. 09:23
Itt az új internetgyorsító pályázat, családok is jól járhatnak
×
×
×
×