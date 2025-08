Ezt a négy juttatást már a zsebükben érezhetik a nyugdíjasok

Ősszel minden jogosultnak egységesen 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány jár, ezt szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a postás. Az utalvány csak 2025. december 31-éig lesz felhasználható, és kizárólag hideg élelmiszert lehet vele vásárolni. Farkas András ezzel kapcsolatban többek között azt írta, hogy a kormányzat választhatott volna egyszerűbb megoldást, például kiadhattak volna egy olyan kormányrendeletet, amely egyetlen sorban elrendelte volna, hogy a 2026. szeptemberi havi nyugdíjakat egységesen 30 ezer forinttal növelt összegben kell kifizetni minden jogosultnak. Így a nyugdíjasok dönthették volna el, mire akarják költeni ezt a pénzt. Ráadásul nem lennének járulékos költségek (nyomda, posta, stb.), amik 2,6 millió fő esetén 4,8 milliárd forintot tesznek ki.

Novemberben érkezik a visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció, amelynek mértéke nem a korábban lebegtetett 1,3 százalék, hanem az új kormányzati bejelentés szerint 1,5 százalék lesz, mert most már 4,7 százalékra várják az éves inflációt, vagyis a 2025. januári 3,2 százalékos emelést 1,5 százalékkal kell kiegészíteni. Farkas András zárójelben megjegyzi, ha valóban 1,5 százalék lesz a korrekció, akkor ez nem 4,7, hanem 4,8 százalékos emelésnek felel majd meg, majd részletesen kifejti, hogy mit is jelent a korrekció forintosítva, illetve arra is kitér, hogy a nyugdíjkorrekció végleges mértékét a nyugdíjtörvény szerint az év első nyolc havi (január–augusztus) adataira támaszkodva megbecsült éves infláció alapján lehet meghatározni, így az emelés mértéke elvileg még változhat.

A várhatóan 1,5 százalékos korrekciós emeléssel növelt összegű 2025. decemberi nyugdíjat 2026. januárban a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6 százalékos inflációnak megfelelően 3,6 százalékkal kell emelni, vagyis 2026-ban az éves inflációs nyugdíjemelés januártól 3,6 százalék lesz. Így az átlagnyugdíj 256 660 forintra nőhet 2026. január 1-jétől, a medián nyugdíj pedig 224 ezer forintra emelkedhet – idézi a Nyugdíjguru hírlevelét a 24.hu, részletesebben is kifejtve. Az éves kötelező nyugdíjemeléssel megközelítőleg 252 milliárd forint áramlik januárban a nyugdíjasokhoz és egyéb jogosultakhoz.

Aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosulttá válik majd. Egy átlagnyugdíjban részesülő így 2 x 256 660 = 513 320 forintra számíthat 2026. februárban. A 13. havi nyugdíj jövőre 500 milliárd forintot meghaladó mértékű költségvetési terhelést jelent, amit járulékfedezet híján az általános költségvetési bevételek terhére kell előteremteni 2026-ban is – írja többek között Farkas András.