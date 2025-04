Turistautakat zárnak le és rendezvényeket törölnek a száj- és körömfájás miatt

A turisztikai ágazat is megszenvedi a ragadós száj- és körömfájás nevű állatbetegség magyarországi megjelenését. A hatóságok a vírus terjedésének megakadályozása érdekében nemcsak legelőket és turistautakat zártak le, hanem országszerte betiltották az állatbemutató rendezvényeket is. Az országos főállatorvos korábban az InfoRádióban közölte: a ragadós száj- és körömfájás a párosujjú patások betegsége, a szarvasmarhák mellett juhok, kecskék, sertések, bivalyok is érintettek lehetnek, emberekre viszont nem veszélyes a vírus. Pásztor Szabolcs ezzel együtt figyelmeztetett: „óriási ragályozó képessége van, hatalmas gazdasági károkkal járhat a járvány terjedése”.

A ragadós száj- és körömfájás vírusa a vadon élő állatokat is megfertőzheti. Csivincsik Ágnes kutató állatorvos elmondta: fogékonyak lehetnek a szarvasfélék, a muflonok és a vaddisznók is. Az eljárásrendre is kitért: ilyenkor mintákat vesznek a környékbeli vadállományból, mert anélkül, hogy vizsgálnák a környezet vadállományát, nem lehet kijelenteni, hogy nincs jelen a fertőzés körükben is. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa emlékeztetett: januárban Berlin közelében 150 vadból vettek mintát, mielőtt azt mondták, hogy nem terjedt el a környéken.

Győr-Moson-Sopron vármegyében minden állatkert és vadaspark bezárt. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkban nem látogatható a Salföldi Major és a kápolnapusztai bivalyrezervátum, valamint nem szabad túrázni a legelőkön. Ugyancsak tilos kirándulni

a tihanyi Belső-tónál,

a csopaki Kerekedi-öbölben,

a Pécselyi-medencében,

a Kékkút és Kővágóörs közötti Szegszénai-réten,

a kővágóörsi Kornyi-tó környékén,

a zalavári állattartó telepnél,

Kisapátiban,

Kápolnapuszta mellett,

Letenye és Mura árterén.

A járvány miatt lezárták az Esztergom melletti Strázsa-hegyi tanösvényt is. A Hortobágyon elmarad az április 26-ra tervezett Szent György-napi kihajtási ünnep, valamint a május 24-re meghirdetett Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó. Szünetel a pusztai fogatozás program, illetve a Mátai Ménes határozatlan ideig nem fogad látogatókat.

A Duna-Dráva Nemzeti Park területén bezárt az Ős-Dráva Látogatóközpont állattartó majorja, ahol a magyar pásztorkutyák terelőversenyét tartották volna meg. Az Őrségi Nemzeti Parkban nem szabad bemenni a pityerszeri bölényles területére. A Fővárosi Állatkert nyitva van, de az állatsimogató részlege nem működik a járványveszély miatt.

Az aktuális járványügyi helyzetről a Nébih oldalán lehet tájékozódni.