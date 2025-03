Ausztria retteg a ragadós száj- és körömfájástól: már katonákat vezényelt a magyar határra

Miután Magyarország Kisbajcs után a határhoz közeli Levél település egyik szarvasmarhatelepén is megjelent a ragadós száj- és körömfájás vírusa, az osztrák hatóságok is életbe léptettek több korlátozó intézkedést, amellyel megakadályoznák, hogy a veszélyes betegség átterjedjen az osztrák gazdák állattelepeire is.

Az ORF osztrák közszolgálati médium beszámolója szerint ezért tilos a fertőzésre hajlamos állatok behozatala Magyarországról és a szintén járvány sújtotta Szlovákiából is. A magyar határ közvetlen közelében szigorú ellenőrzést vezettek be, a kissé távolabbi településeket pedig megfigyelési övezetté nyilvánították.

Az oe24.at értesülései szerint az osztrák hadsereg egységeit is mozgósították, és péntek reggelig már több mint hétszáz kamiont fertőtlenítettek csak a rajkai határátkelőn. Összesen 18 katonai jármű őrzi most a határállomásokat, és a járművek csak fertőtlenítést után léphetnek Ausztria területére.

Az osztrák egészségügyi minisztérium közölte, hogy a magyar határhoz közeli településeken a hatóságok vérmintát vesznek minden olyan állatból, amely megfertőződhet az ottani farmokon. Ezek olyan párosujjú patások, mint a szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske. Burgenland tartomány egészségügyi illetékese az ORF-nek nyilatkozva a vérmintákkal kapcsolatban kettős célkitűzést említett. Egyrészt annak megállapítását, hogy a járvány nem terjedt-e át Ausztriába. Továbbá negatív minta esetén annak bizonyítását, hogy Ausztriában nincs járvány, és ezzel elkerülhetők az esetleges európai uniós korlátozások.

Úgynevezett megfigyelési övezetnek nyilvánították a kissé távolabbi Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg és Oberpullendorf körzetét, ott a helyi üzemeket vizsgálják át és szúrópróba jellegű mintákat vesznek.

Az osztrák média kitért arra, hogy mind Magyarországra, mind Szlovákiára szigorú behozatali tilalom vonatkozik a fertőzésre fogékony állatokra, valamint a friss húsra, a nyers tejre, továbbá a hígtrágyára és a trágyára, valamint a vadászati trófeákra és a vadhúsra is.

A beszámolók kitértek arra is, hogy a burgenlandi hatóságok felszólították az állattulajdonosokat, hogy szigorúan tartsák be higiéniai előírásokat. Utaltak arra, hogy a fertőzés szennyezett tárgyakon, így a többi között cipőn vagy épp takarmányon keresztül is lehetséges. Az ORF beszámolt arról is, hogy a szigorú ellenőrzések dacára a helyi állattulajdonosok körében "rendkívüli az aggodalom", mert ha betegség megjelenik, akkor le kell ölni a teljes állományt.

A fertőzés veszélye miatt azt is bejelentették, hogy már a schönnbrunni állatkert állatsimogatóját is bezárták, mert noha emberre nem terjedhet át a fertőzés, de akár a ruházatán is beviheti valaki az állatokra nézve nagyon ragályos vírust, de nem látogathatók azok a részek sem, ahol a párosujjú patások laknak.