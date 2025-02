Orbán Viktor: merjünk nagyban gondolkodni, most nagy célokat lehet kitűzni

Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére Alekszandar Vucic szerb államfőt Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Érdemrend nagykeresztje elismeréssel tüntette ki hétfőn. A vendéggel tárgyalt a magyar kormányfő is, majd a Karmelita kolostorban közös sajtótájékoztatót tartottak.

Orbán Viktor elsőként arról beszélt, hogy a magyar és a szerb nemzet történelmi kihívásai azonosak, csak voltak vezetőik, akik ezt felismerték, és voltak, akik nem. A miniszterelnök úgy véli, hogy Szerbiának most olyan elnöke van, aki ezt felismerte, és ennek jegyében is alakította a szerb–magyar kapcsolatokat. „Meggyőződésem, hogy a Balkán-régió stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze, és mivel erős, határozott vezetése van, ezért mi Aleksandar Vucicban a balkáni stabilitás bajnokát is tiszteljük” – mondta a kormányfő.

Kiemelte, azt is, hogy szerinte nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, és nincs szerb energiabiztonság Magyarország nélkül. Hangsúlyozta, hogy tavaly Szerbián keresztül 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra, kétmilliárddal több, mint egy évvel korábban, és enélkül nem lehetett volna biztosítani a lakosság és gazdaság gázszükségleteit.

Az együttműködés most egy közös, 300 kilométeres olajvezetékkel folytatódik, a mostani találkozón ennek az előkészületeit is áttekintették, de már dolgoznak a villamosenergia-kapcsolat kapacitásának a megduplázásán is.

„Ezeket az eredményeket úgy értük, hogy az elmúlt években szembeszélben kellett dolgoznunk, destabilizációs kísérletek voltak Szerbiáéban és Magyarországon is.

Most hátszélben megyünk, a világpolitika megváltozott, és új csúcsokat fogunk megdönteni idén”

– ígérte a magyar kormányfő. Kiemelte azt is, hogy Szerbia Európa egyik legsikeresebb országa, ahol tavaly 9 százalékos reálbér-emelkedés és 4 százalékos gazdasági növekedés volt. „Minden irányban jelentős gazdasági kapcsolatokat tudtak kiépíteni, ezt tekintjük példának. 2025 a legszebb reményekre jogosít fel a két ország kapcsolataiban” – mondta Orbán Viktor.

Aleksandar Vucic úgy fogalmazott, hogy a kitüntetése megmutatja, hogy mennyire őszinte és baráti a viszony a két ország között, és a szerbek a leghőségesebb barátai a magyaroknak. Ennek a viszonynak az alapjait szerinte Orbán Viktor tette, ők csak tovább segítették az együttműködést. A szerb elnök azt mondta, a politikai víziója miatt néz fel a magyar kormányfőre. „Volt bátorsága azt kimondani, amire más még gondolni sem mert. Jobban látta másoknál, hogyan játszódnak le a folyamatok. Sokat igyekszem tőle tanulni” – fogalmazott.

Az államfő szerint a kapcsolatok még szorosabbak lesznek a két ország között, 2026-ban már járhatnak a vonatok a Budapest–Belgárd vonalon, a közös gázvezeték már fontos szerepet tölt be, és most az olajban is hasonló megoldást valósítanak meg. Abban is bízik, hogy közösen tudnak új befektetőket vonzani Európán kívüli kontinensekről is.

„A víziónk a béke, és hiszünk is benne, ez nagyon sokat jelentene mindkét országnak” – mondta Aleksandar Vucic, és megköszönte, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány foglalkozik a Nyugat-Balkán ügyével.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor az új olajvezetékről elmondta, hogy ilyen befektetéseknél nem csak az üzleti és a szakmai szempontokat kell figyelembe venni, hanem stratégiában kell gondolkodni, Példaként a Szlovákia felé megépített gázvezetéket hozta fel, amelyet akkor sokan támadtak, most viszont ez biztosítja Szlovákia ellátását.

„Ez a beruházás az első helyen van a stratégiai magyar beruházások között, mert lehet olyan pillanat, amikor az életünk múlik rajta”

– mondta a miniszterelnök.

A szerb elnök hozzátette, korábban hasonló kritika érte a Török Áramlat gázvezeték megépítését is, most pedig alapvető szerepet játszik a régió ellátásában és energiabiztonságában.

Aleksandar Vucic beszélt a Szerbiában kitört ellenállásról is, azt mondta, általában óvatos, de most ágy véli, a kívülről támogatott „színes forradalmat” sikerült legyőznie.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy közösen szokták elemezni a világ és a térség politikai helyzetét, és az Európai tanács ülésein is elmondja, hogy a szerb tudás nélkülözhetetlen,

„a Balkánt nem lehet stabilizálni Szerbia nélkül”.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy noha nekünk nagyon fontos az orosz–ukrán háború lezárása, de a világban ennél sokkal nagyobb kihívások vannak, amelyeket most eldöntenek a nagyhatalmak, ebből pedig Európa kimarad. „A nagy európai országok vezetői elmulasztották azt a pillanatot, amikor kezdeményezők lehettek volna a háború kérdésében. Ezt mi többször sürgettük, bátor lépéseket kellett volna tenni a béke irányába. Hiába kértük, nem tették meg. A fontos dolgokat most nélkülünk döntik majd el” – mondta Orbán Viktor, a szerb elnöknek pedig azt mondta: „Merjünk nagyban gondolkodni, most nagy célokat lehet most kitűzni.”