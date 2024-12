Ők a mi hétköznapi hőseink – díjakkal jutalmazták a hazai önkéntes szervezetek munkáját

Átadták a Családbarát Magyarország Központ (CSBM) által alapított Önként Jöttem-díjakat, amelyeket idén négy civil egyesület kapott meg a közönségszavazás végeredménye, illetve a zsűri döntése alapján. A 2024-es évben összesen 63 szervezet pályázott. A közönségszavazáson a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta a legtöbb voksot és nyerte el a kormány felajánlása nyomán a hárommillió forintos fődíjat.

A további három szervezet, vagyis a kórházban fekvő beteg gyerekek felépülését segítő Amigos Alapítvány, a hátrányos helyzetű gyermekeket sütni-főzni tanító, Hernádnémetiben működő Sütni Jó! Alapítvány, illetve a szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület egy-egy millió forintnyi díjazásban részesült. A díjakat Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Bartos Andrea, a CSBM ügyvezetője, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Bencsik János parlamenti képviselő adta át.

Koncz Zsófia az InfoRádióban elmondta: idén először nemcsak a közönségszavazás győztesét szerették volna díjazni, hanem a legjobb négy közé bekerülő további civil szervezeteket is, ezért kaptak utóbbiak is pénzdíjat. Indoklása szerint ezek az egyesületek is nemes, szép ügyeket karoltak fel, amelyeket részletesen bemutattak kisfilmjeikben. Az Amigos Alapítvány tevékenységével kapcsolatban kiemelte, hogy egyetemista önkéntesek segítik a súlyos betegségben szenvedő gyerekeket, míg a Sütni Jó! Alapítvány nehéz körülmények között élő fiataloknak mutat jó példát színes, ötletes programokkal. A kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek olyanoktól tanulhatnak meg sütni és főzni, akikre felnéznek vagy példaképként tekintenek.

Az államtitkár méltatta a szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületet is, melynek önkéntesei gazdátlan, elkóborolt állatokat fogadnak be, és segítenek nekik a felépülésben, illetve további sorsukról is gondoskodnak.

Koncz Zsófia szerint mind a négy szervezet szép, követendő példát mutat másoknak az önkéntesség szempontjából. Hozzátette:

az idei díjazottak széles körű önkéntes feladatokat látnak el, hiszen az önkéntes tűzoltó tevékenységtől az adományozáson keresztül egészen az eltűnt személyek felkutatásáig sokféle tevékenységet végeznek.

Mint fogalmazott, a kormány számára nagyon fontos, hogy elismerje az önkéntességet és felhívja a figyelmet azokra a személyekre, akik önkéntesen tesznek, cselekednek a mindennapokban a magyar emberekért, ezért Koncz Zsófia szívből gratulált az idei győzteseknek.

Úgy véli, az önkéntesség sok magyar állampolgár számára fontos, és számtalan példát fel lehetne sorolni, hogy milyen nemes ügyekben fognak össze az emberek, ha baj van, amit elmondása szerint nagyon jó megtapasztalni. Felidézte, hogy a szeptemberi árvíz idején is rengeteg önkéntes jelent meg a gátakon, illetve más ügyekben is azt tapasztalta, hogy a kisebb településeken is nagyon komoly, tiszteletreméltó önkéntes munka zajlik.

„A magyar emberek szeretnek segíteni másokon, és ez nagyon sok esetben megmutatkozik. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tud, akkor a helyi közösségekben vegyen részt ilyen önkéntes munkákban, akár egy rendezvény lebonyolításában vagy valamilyen jótékonysági esemény megszervezésében. Azt hiszem, az adventi időszak nagyon jó lehetőséget ad erre” – zárta gondolatait Koncz Zsófia.

Csendes hősök A díjátadón a családokért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy fontos a családok önkéntes, illetve intézményi támogatása is. Mint mondta, utóbbi keretében a magyar kormány a világon egyedülálló, 30 intézkedést tartalmazó családtámogatási rendszert működtet. A családok anyagi helyzetét segíti a családi adókedvezmény, amelyet meg kíván duplázni a kormányzat, az otthonteremtést támogatja a 2015 óta elérhető csok, illetve különböző intézkedések támogatják a munka és a család közötti egyensúly, a generációk közötti együttműködés elősegítését – sorolta Koncz Zsófia.

Kitért arra is, hogy a Családbarát Magyarország Központ működteti a családtámogatási kalkulátort, melynek segítségével a különböző élethelyzetben lévő családok megtalálhatják azokat a családi támogatásokat, amelyek leginkább segítik az életüket, előrehaladásukat.

Bartos Andrea, a CSBM ügyvezetője elmondta: a központ 2016-ban alapította az Önként Jöttem-díjat, amivel elismerik az önkéntes munkát végző szervezetek tevékenységét. Hangsúlyozta: a központ fő küldetésének a családbarát nemzet megteremtésének elősegítését tartja. A díjazottak tevékenységének köszönhetően pedig még erősebb nemzet építhető, ugyanis tevékenységükkel segítenek a családoknak a munka és a magánélet összehangolásában. „Az önkéntesek azok a csendes hősök, akik előtt tisztelgünk ezzel a díjjal” – mondta az ügyvezető igazgató. (MTI)

(A nyitóképen: Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár (j3), Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő (b) és Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője (j) a fődíjas Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai társaságában az Önként Jöttem-díjak átadásán Budapesten, 2024. december 5-én.)