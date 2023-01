Siklós Gabriella: lassú apadás várható a mostani árhullám után

"Nagyon sokfelé kellett elrendelnünk árvízvédelmi készültséget, több mint 500 kilométeren, Magyarország egész területén" – mondta el az InfoRádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A legmagasabb, tehát harmadfokú készültséget a Sajó és a Tarna folyókon rendelték el, hiszen ott pár nap alatt lehullott a januári átlag. Árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni az Ipolyon, a Zagyván, a Bodrogon, a Túron, a Bódván, a Körösökön, a Berettyón, tehát sok kisebbnek mondható Észak- magyarországi, Északkelet-magyarországi folyón. A Dunán nem érkezik jelentősebb víz, a Tiszába pedig belefolynak a kis folyók, ezért a jövő hét első felén, a hétvégén a felső-Tiszánál, inkább Tokaj környékén a legalacsonyabb fokú készültséget kell majd elrendelni.

A szóvivő elmondta, hogy a legmagasabb szintű készültség fokozott figyelőszolgálatot jelent a nap 24 órájában, az előrejelzéseket figyelik. Beavatkozásra egyelőre nem ad okot a most érkező víz és árhullám. Korábban kevés víz volt, tehát még van helye a a folyókban az érkező víztömegnek, és bár egyre hidegebb van, ezután már inkább hóra számítanak, mint esőre.

"Egy elhúzódó, lassú apadás valószínű majd"

– állapította meg.

Az Ipoly mentén egyes területeken nincsenek állami védvonalak, a Sajó mentén szintén vannak mederben lévő utak, amiket le kell zárni, de ezek kisebb árhullám esetén is előfordulnak.

Siklós Gabriella kifejtette: nagyon nem mindegy, hogy a folyásba eső vagy hó érkezik, de a mennyiség is számít. A következő hetek csapadékmennyiségét nem lehet megjósolni, hiszen a mostani mediterrán ciklon útja bizonytalan. Fontos, hogy hol engedi el magából a csapadékot, de az biztos, hogy sok víz érkezik. Ennek alapvetően örülnek a vízügyesek, hiszen

december vége óta többmillió köbméter vizet be tudtak tárolni.

"A tavaly nyárra emlékezve ez nagyon fontos" – jegyezte meg.

Az Alföldön már a belvíz is megjelent, ez feladatot adhat a Vízügyi Főigazgatóság számára, ha a gazdálkodóknak is gondot okoz. Siklós Gabriella azt mondta, szeretnék megtalálni a kompromisszumot, hogy az ilyen területeken hol lehetne a vizet ott tartani, de mivel ezek nem állami területek, ehhez komoly társadalmi konszenzusra lenne szükség. Most sok helyen elvezetik azt a vizet, ami nyáron hiányzik, de ha kell, akkor a belvízvédelmi készültséget is elrendelik a vízügyesek, és akkor szivattyúznak.

Nyitókép: MTI/Vajda János