Jó tanácsok kukássztrájk idejére: romlott ételt nem most kell kidobni a szemétbe

Semmi esetre se használják a panelházakban a szemétledobót – inti a társasházakban élőket Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke.

Ahogy az Infostarton is beszámoltunk róla, legalább két napja nem viszik el Budapest egyre növekvő részén a szemetet. A kukások több bért követelnek és emiatt kedd reggel vadsztrájkba kezdtek, bár ők nem így fogalmaztak.

Az Infostart azt tapasztalta, hogy a III. kerület egy részén csütörtök reggel ürítetlenül álltak a szemetesek, igaz, ez egy kertvárosi részen történt. Ehhez a helyhez közel hétfőn lenne szemétszállítás, ki tudja, hogy addigra sikerül-e megállapodni.

Egy kertes háznál talán még lehet eredményesen spórolni a szeméttel, de nagyobb társasházban ez nem olyan egyszerű. Bék Ágnes arról beszélt az InfoRádióban, hogy "itt az ideje annak, hogy a társasházi tulajdonosok most minden személyes ellentétet félretéve összefogjanak és valamilyen megoldást találjanak erre a helyzetre. Az nem megoldás, hogy mindenféle vékony szemeteszsákba, a kukák mellé, sőt, esetleg a folyosóra rakják az adott lakásban keletkezett szemetet."

"Muszáj valamilyen kompromisszumot kötni, hogy most csak azt a szemetet vigyék le a lakók, ami feltétlenül szükséges" – mondta az elnök.

Ami tárolható vagy nem romlandó dolgokat tartalmaz, azt lehetőleg tartsák a lakásokban. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a kisebb szemetes zacskókat nagyobb, erősebb falú zsákokba teszik. Ezeket pedig átmenetileg lehetne a közös helyiségekben is tárolni, de ehhez persze kompromisszum kell. Az már egy másik kérdés, hogy közben figyelni kell arra is, hogy a csótányok és egyéb állatok ne jelenjenek meg, ezért is kell a vastagfalú zsák. Ha van udvar, akkor átmenetileg ott is lehet tárolni a szemetet.

Nagyon fontos, hogy

türelmesek legyünk egymáshoz, a régi ellentéteket félre kell tenni.

Kiemelte még, hogy a régi panelházakban a szemétledobókat most senki se használja. Ezek ugyanis csak addig működnek, ameddig lecsúszik a szemét, de utána a szemétledobó helyiségeket ellepné a sok bűzös holmi.

"Mivel most egy darabig nem biztos, hogy elviszik a szemetet, nem szabad folyékony, erősen romlandó élelmiszert a szemétbe tenni, mert az veszélyes lehet az emberek egészségre is. Az sem biztos, hogy minden kartondobozt vagy műanyagot most kell kidobni" – zárta gondolatait a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke.