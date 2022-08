Javaslatokkal álltak elő az ellenzéki pártok a rendkívüli országgyűlési ülésen

Az MSZP szerint rezsiemelés helyett állami otthonszigetelési programra lenne szükség. Egyebek közt ezt hangoztatta napirend előtt az ellenzéki párt társelnöke.

Kunhalmi Ágnes azt állította: a Fidesz-KDNP hazugsággal nyerte meg a választást, mert azt ígérték, hogy megvédik a rezsicsökkentést és nem emelik meg az adókat. Szerinte az energiának sem kellene feltétlenül drágulnia, mivel

a paksi atomerőmű képes ellátni a lakosságot 12 forintos árammal, Orbán Viktor és Szijjártó Péter pedig azt hangoztatták, hogy az oroszok teljesíteni fogják a korábbi, gázszállítási szerződéseket.

Márpedig, ha ez igaz, akkor nincs szükség gázáremelésre sem - mondta Kunhalmi Ágnes. Egyúttal sérelmezte, hogy a kormány megszüntette a házszigetelési programot. Ezért úgy vélte, hogy súlyos helyzetbe kerültek a régi, rosszul szigetelt családi házak, köztük az úgynevezett Kádár-kockák lakói, mert a kormány elmulasztott számukra energetikai korszerűsítési programot indítani. Szavainak alátámasztására felidézte: az ilyen igatlanok tulajdonosainak 40 százaléka nyilatkozott egy felmérésben úgy, hogy nincs pénze egyszerre a korszerűsítésre is és a magas rezsi kifizetésére is.

Az MSZP azt javasolja, hogy a kormány indítson egy otthonszigetelési programot, amelynek céljaira lakossági önerő nélkül biztosít vissza nem térítendő támogatást.

A Párbeszéd képviselője, Berki Sándor kormány hibalistájára írta fel az orosz gázfüggőséget, az állami élelmiszertartalék megszüntetését, a szélerőművek építésének betiltását, a hőszivattyúk büntetőadójának bevezetését és a klímaválság letagadását. Mint mondta, most egy újabb veszély, az élelmiszerválság fenyeget. Ezért pártja

azt javasolja, hogy a kormány sürgősen csökkentse 5 százalékra az alapvető élelmiszerek áfáját.

Közölte: vissza kell állítani az állami élelmiszertartalékolást és sürgette, hogy a kormány mielőbb gondolja át az ország öntözési, illetve teljes vízgazdálkodást rendszerét. Berki Sándor egyúttal azt is szorgalmazta, hogy szűnjön meg a szélerőmű-tilalom, valamint azonnal töröljék el a napelem- és a hőszivattyúadót. A Párbeszéd politikusa pánikintézkedésnek nevezte a rezsiemelést, és arra hívta fel a parlament figyelmét, hogy Magyarországon egymillió nyolcszázezer ember nem vezetékes energiahordozóval fűt. Számukra biztosítani kellene a tűzifát, amelyhez átgondoltabb erdőgazdálkodásra lenne szükség - hangoztatta a Párbeszéd szónoka.

Ezzel szemben éppen a fakitermelés csökkentését és helyette inkább zöld megoldásokat szorgalmazott az LMP-s Kanász-Nagy Máté. Azt mondta, hogy azonnal fel kell bontani a soha el nem készülő és soha meg nem térülő Paks 2 beruházási szerződést. Az így felszabaduló minden forintot pedig a megújuló energiaforrások támogatására kellene fordítani. Azt is

sürgette, hogy a kormány töröljön el minden olyan "értelmetlen" adót, amely a megújuló energiák telepítését és üzemeltetést sújtja.

Ő itt elsősorban a szélenergiát emelte ki. Ugyanakkor pártja nevében azt indítványozta, hogy induljon újabb épületszigetelési program. Szerinte ez jelentené a valódi rezsicsökkentést és klímavédelmet. Hiszen ha ennek a kormányzati ciklusnak a végéig sikerülne 650 000 lakóingatlant leszigetelni, akkor 420 000 tonna szén-dioxid kibocsátását lehetne pár év alatt elkerülni, és 2 milliárd köbméter gázt tudnánk megspórolni - hangoztatta az LMP-s politikus. Majd ismét javaslatot tett a napelem-telepítés támogatására és a klímabérlet bevezetésére is. Ez utóbbi azt jelentené, hogy havi ötezer forintért használni lehetne a MÁV, a Volán és a BKV összes járatát Magyarország egész területén - közölte felszólalásában Kanász-Nagy Máté.

A kormány az általános forgalmi adóval nyerészkedik a családok kibontakozó válságán - jelentette ki a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki több áfacsökkentést szorgalmazott.

"Javasoltuk, hogy a rezsiszámlák áfatartalmát nullázzuk le.

Itt lenne az idő, hogy egy kibontakozó szociális kataklizmahelyzet előtt legalább az alapvető élelmiszerek tekintetében jussunk el arra a megegyezésre, hogy a magyar családok életét könnyítsük meg átmenetileg egy 0 százalékos kulccsal. A válság elvonultával egy 5 százalékos végleges kulcs jöhetne, ez legyen a szakemberek vitája, de most a családok segítséget érdemelnek. Ám egyáltalán nem vitaképes a gyermeknevelési cikkek áfatartama: a bébiétel, a pelenka, a gyerekruha itt adózik a legbrutálisabban egész Európában, miközben nálunk sokkal szerencsésebb gazdasági helyzetben lévő európai országokat tudunk mutatni, ahol például a gyerekruha vagy a gyermekek számára járó élelmiszer lényegében áfamentes."

A Jobbik a tűzifa után sem szedne be áfát - tette hozzá az ellenzéki politikus. Úgy véli, a költségvetés már ennek az évnek az első felében 800 milliárddal több áfabevétellel gazdagodott, mint amennyit beszedni terveztek a magyar emberektől.

"Ha úgy tetszik, már az szja-visszatérítés teljes költségénél többet szedtek vissza ugyanazoktól az érintett családoktól. Itt hullik le az álarc a fideszes családpolitikáról. Jövőre pedig egy 2000 milliárdos nagyságrenddel több áfát akarnak a magyaroktól beszedni, mint tették ezt a válságot megelőző időszakban" - mondta a politikus.

A Demokratikus Koalíció

határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a rezsicsökkentés érdekében

- jelentette be napirend előtt Arató Gergely, a párt parlamenti képviselője.

"Az kezdeményezzük, hogy a brutális rezsiemelésre vonatkozó szabályokat vonják vissza és a társadalmi partnerek bevonásával érdemben kezdődjenek el tárgyalások egy fenntartható, gazdaságilag megőrizhető és igazságos rezsicsökkentés kialakítása érdekében. Vérlázító az, hogy mindenfajta előzetes egyeztetés, a hatások felmérése és felkészülési idő biztosítása nélkül emelték néhány hét alatt hétszeresére a gáz árát. Ezzel Európa egyik legmagasabb gázára van ma Magyarországon, és duplájára emelték a villanyáram árát is." Kritizálta továbbá az erdőirtást, ami álláspontjuk szerint környezeti katasztrófát fog okozni.

A kormányoldal távolléte miatt határozatképtelen volt a tanácskozás, amely így, a napirendi pontok megtárgyalása nélkül, a DK-s politikus felszólalása után véget ért.

A Fidesz-KDNP ugyanis hiteltelennek tartotta a kezdeményezést, mivel az ellenzéki pártok a bevezetésétől kezdve támadták a rezsicsökkentést és a kampány alatt is egyértelművé tették, hogy eltörölnék azt.

A kormánypártok azt is az ellenzék szemére vetették, hogy annak idején meg sem szavazták a Kata-adónem bevezetését, most viszont 3200 milliárd forint nagyságrendű adóemelési javaslatot nyújtottak be a költségvetéshez. "Emelnék többek közt a társasági adót és a személyi jövedelemadókat is" - sorolták a kormánykoalíció pártjai.

Hozzátették: "mindezt súlyosbítva erőteljesen kampányoltak azon szankciók mellett, amelyek az energia-áremelkedések fő okozói, és már most óriási terheket rónak az európai gazdaságra".

"Ilyen előzmények után hiteltelennek tartjuk a rendkívüli üléssel kapcsolatos kezdeményezésüket, ezért a kormány képviselői nem vesznek részt rajta." Toroczkai László és az elmúlt 30 év A Mi Hazánk nem volt ott a rendkívüli ülést kezdeményező ellenzéki pártok között, ám Toroczkai László frakcióvezető mégis megjelent a tanácskozáson és napirend előtt bohózatnak minősítette azt. Szerinte az, hogy ilyen óriási bajban van Magyarország, az elmúlt 30 év elrontott gazdaságpolitikájának a következménye. Így egyformán felelősség terheli szerinte a mostani kormányt és a korábban hatalmon lévő, balliberális ellenzéket is. A Mi Hazánk politikusa emlékeztette hallgatóit, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzása idején is 25 százalékos volt az áfa, ami - szerinte - ugyanúgy elfogadhatatlan, mint a mostani, 27 százalék. Toroczkai László arról is szólt, hogy a rendszerváltás előtt milyen hatalmas adósságot halmozott fel Magyarország, amelyet csak nagy nehezen tudtunk kifizetni. Majd a balliberális kormányok ismét eladósították az országot, és ezt a jelenlegi Fidesz-KDNP vezetés még fokozza is - jelentette ki. A Mi Hazánk politikusának beszédét hangos bekiabálások kísérték, amelyek különösen akkor erősödtek fel, amikor Toroczkai László kijelentette: ideje lenne már, hogy egy harmadik erő, vagyis az ő pártja vegye át a hatalmat.

