Nemcsak takarékos, hanem füstmentes is lehet a Föld órája

A Föld órája kevésbé a fogyasztás visszafogásáról, sokkal inkább a közösség és a szimbólum erejéről szóló kezdeményezés, amelyet a WWF indított útjára 2007-ben és nagyon hamar nemzetközi programmá vált. Az eseményt minden év március utolsó szombatján rendezik meg – ha esetleg ez húsvétra esne, akkor egy héttel korábban tartják.

A Föld órája alkalmával mindenkit arra kérnek a szervezők, hogy otthonukban egy órára kapcsolják le a lámpákat és minden nem létfontosságú elektromos eszközt áramtalanítsanak. A kezdeményezés rövid idő alatt elterjedt a világon és számtalan ország, város és középület csatlakozott hozzá. Az elmúlt másfél évtizedben ezért ismerőssé válhattak mindenkinek a sötétbe boruló nagy turisztikai nevezetességek, a szokatlan módon minimálisan kivilágított világvárosok és a feketeségben szerényen meghúzódó nagy középületek.

Fenntarthatósági böjt

Ebben az évben március 26-ra esik a Föld órája, amelynek során este 20.30-tól egy órára százmilliók fogják lekapcsolni a lámpákat otthonaikban, több ezer kisebb és nagyobb város csatlakozik a programhoz a díszfények mellőzésével, hogy ezzel fejezzék ki elkötelezettségüket a természeti értékeink megóvásáért.

A program szimbolikus üzenete egyértelmű, hatása elemi erejű szerte a világon. Nem csupán a bolygó megóvására irányítja rá a figyelmet a korábbiaknál sokkal nyilvánvalóbban, hanem arra is „rávilágít”, hogy lehet élni egy órát a fényáradat nélkül. Világszerte bejárták a sajtót azok a képek, amelyeken a családok gyertyafénynél társasjátékoznak, fiatalok a parkok félhomályában vagy egy tengerparton merengenek az életükről és a jövőjükről. A képekről átjön a megállás, a szünet, a csend üzenete.

A Föld órája ezért mára több lett, mint egy önként vállalt egyórás „áramszünet”. Inkább egy környezetvédelmi indíttatású, de mára ennél is mélyebb üzenetű rövid leállás, globális flashmob, egyfajta fenntarthatósági böjt lett.

A tudatos dohányzók is beszállnak

Nem véletlen, hogy a maguk módján a felelősen gondolkodó dohányzók is igyekeznek kivenni a részüket a kezdeményezésből. A nikotinfüggés súlyos egészségügyi kockázatokkal járó állapot, amelynek számtalan negatív hatása van az ember életére. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy dohányosok ne lehetnének tudatosak. Érthető okokból sokkal több szó esik a dohányzás egészségre gyakorolt ártalmas hatásairól, mint a környezetkárosító jellegéről, pedig a füstölés nem csupán a szervezetre, hanem a környezetre nézve is súlyosan kedvezőtlen hatásokkal jár. A dohányzás környezeti ártalmaira egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tudatosabb dohányzók, akik felismerik azt, hogy a cigaretta az ismert egészségügyi veszélyeken túl egyéb problémákat is okoz.

Áramot mindannyian használunk, így mindannyian tehetünk egy keveset, hogy csökkentsük az ártalmakat, vagyis a mértéktelen energiafogyasztást, amivel terheljük a Földet. Mint ahogy dohányzás is terheli a környeztet, hiszen a füst a levegőt, a csikk pedig a vizet és a talajt szennyezi. Egy szál cigaretta meggyújtása során közel 7 ezer vegyület szabadul fel, amely közül 93-ról az FDA, az Amerikai Egyesült Államok Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala megállapította, hogy káros, vagy potenciálisan káros az egészségre. Egy eldobott csikk pedig képes akár ezer liter vizet is beszennyezni. A Föld órája remek alkalom arra, hogy ne csak az elektronikai eszközökről, hanem a dohányzásról is lemondjunk. A legjobb persze az, ha nem csak egy órára, hanem végleg felhagyunk ezzel a káros szenvedéllyel, hiszen az egészségünknek és a Földnek is egészen biztosan ez tesz a legjobbat. Természetesen a teljes leszokás is egy óra füstmentességgel kezdődik, így a Föld órája jó kezdetet, egy fontos és hathatós motivációt jelenthet – nem csupán a szimbolikus felelősségvállalás, hanem a nikotinfüggés teljes megszakítása irányába.

Az ártalomcsökkentés lehetőségei

A dohányzás minden formája káros. Tény, hogy a dohányzás abbahagyása nehéz feladat, viszont aki elhatározza, hogy leszokik, azt támogatni kell. Azok, akik valamiért mégsem hagyják abba a dohányzást, fontos, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak ártalomcsökkentésről. A teljes leszokás a legjobb választás, de ha valamilyen okból mégsem teszik le a cigarettát, akkor is adódnak az egészségre és a környezetre kevésbé ártalmas lehetőségek. Ezek az égés és füst nélkül működő technológiák a hagyományos cigarettához képest akár 70-95%-kal kevesebb káros anyagot bocsájtanak ki, azonban az egészségkárosító hatás és a károsanyag-kibocsátás csökkenése közötti összefüggést még vizsgálják. Ugyanakkor fontos leszögezni azt is, hogy ezek a technológiák nem veszélytelenek, hiszen ezek is tartalmaznak például nikotint, ami erős függőséget okozó anyag és egyéb negatív hatásai mellett megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát; és nem teszik ártalmatlanná a dohányzást, amelynek legkisebb adagja is veszélyes az egészségre nézve, ahogy minden formája is. Az égéstermékek visszaszorítása révén azonban a füst nélküli technológiák előrelépést jelentenek a hagyományos dohánytermékekhez képest az ártalomcsökkentés tekintetében. Sokan tévesen azt gondolják, hogy ezek leszoktató eszközök, de céljuk az ártalmak csökkentése azon felnőtt dohányosok esetében, akik az ismert egészségügyi kockázatok tudatában sem teszik le a cigarettát. Ilyen füstmentes technológia az elektronikus cigaretta, a dohányhevítéses technológia vagy a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna. Mivel az egyes technológiákon belül is jelentős különbségek vannak a működésüket tekintve, így fontos a megbízható forrásból történő tájékozódás.

A füstmentes élethez fontos a pszichés motiváció és a saját egészségünkért, az embertársainkért, valamint a környezetünkért érzett felelősség is. Mint például a Föld órája, amely a résztvevők többségének egy rövid szünetet és elgondolkodási lehetőséget, néhányunknak viszont talán egy életmód-változtatás kezdetét és a nikotinfüggéstől való megszabadulás első óráját jelentheti. Bárhogy is döntünk, tudni kell, hogy a legjobb, ha tartózkodunk a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztásától, vagyis el sem kezdjük a dohányzást, vagy ha megtörtént, akkor mihamarabb abbahagyjuk.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

Nyitókép: Valentina Shilkina/Getty Images