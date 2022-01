Tizenhat hónap munkát találni Magyarországon átlagosan

Amint arról az Infostart is beszámolt, szerdán a KSH kedvező munkanélküli és foglalkoztatottsági adatokat publikált. Szintén szerdán történt, hogy az egyesült ellenzéki pártok közös sajtótájékoztatót tartottak a Nyugati téren a Fudan Egyetemről és az álláskeresési támogatás háromról kilenc hónapra való meghosszabbításáról szóló népszavazással kapcsolatban. Így aktuális megnézni közelebbről az utóbbihoz köthető statisztikákat. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) decemberi adatai alapján 444 foglalta össze az álláskeresőkkel, illetve támogatásukkal kapcsolatos legfontosabb részadatokat.

Az összeállítás kiemeli, hogy

az álláskeresők 40,3 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

Az egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 16,8 százalékos növekedés látszik az egy évvel korábbi adathoz képest.

Az átlagos regisztrációs idő 490 nap, tehát átlagosan 16 hónapba telik munkát találni Magyarországon.

Emlékeztetnek, hogy már az augusztusi 445 napos átlagos álláskeresési idő is negatív csúcs volt, most másfél hónappal hosszabb.

Azt írják, NFSZ adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 2021 decemberében 238,7 ezer volt. Ez a szám 2019 decemberében 234,9 ezernél tartott.

A 238,7 ezerből

73,3 ezren kapnak álláskeresési járadékot,

69,1 ezren szociális ellátást, míg

96,1 ezer az ellátás nélküli álláskereső.

A 3 hónapos álláskeresési járadékra minden, korábban legalább egy év munkaviszonnyal rendelkező munkanélküli jogosult.

Felidézik, hogy a GKI a nyáron kiszámolta: a befizetett 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékból 2012 és 2020 között 600 milliárd forint jutott munkanélküli ellátásra, így 2021-re az államháztartásnak 1100 milliárd forintos többlete származott a munkanélküliek ellátására befizetett járulékokból. Ha pedig a közmunkaprogramot is a munkaerő-piaci járulékokból fizetendőnek tekintik, akkor a közmunkások bérének kifizetése mellett (az uniós programokkal is számolva) is 70 milliárd forintos többlete maradt az államnak 2020-ra.

Egyre magasabb az egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma. Az NFSZ adai szerint 94 829 fő tartozott ebbe a kategóriába decemberben, júliusban ez 93 510 volt, 2020 decemberében pedig 13 633-mal voltak kevesebben. Az álláskeresők közel harmada tehát legalább egy éve nem talál munkát.

Nyitókép: scyther5/Getty Images