Már ma benyújtják a parlamentnek az orvosok béremeléséről szóló törvényjavaslatot

Az Infostart is beszámolt Orbán Viktor bejelentéséről, amely szerint elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született.

A miniszterelnök szombati videóüzenetében közölte azt is, hogy az erről szóló törvényjavaslatot hétfőn benyújtják az Országgyűlések. Az Origo hírportál beszámolója szerint egy rezidens gyakorlati időtől függően 700-800 ezer forint körüli alapbért fog kapni.

A bértábla a gyakorlati idő szerint:

6 -10 év után 1 231 212

11-15 év után 1 399 247

16-21 év után 1 491 679

21-25 év után 1 655 653

31-35 év tuán 1 868 567

36-40 év után 2 025 667

41 év fölött 2 380 057 forintot kereshet egy orvos - írja a Magyar Nemzet.

Az ütemezéssel kapcsolatban Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, hogy január elsejétől érdemi emelésre van szükség, úgy számolnak, hogy ez a pluszösszeg 65-70 százaléka is lehet, 2022 januárban pedig a maradék összeg.

Az Országgyűlés plenáris ülése hétfőn szokás szerint délután egy órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyek fő témája borítékolhatóan továbbra is a koronavírus-járvány lesz.

A parlament felkéri a Gazdasági bizottságot az atomenergia 2017-es és 2018-as alkalmazásáról szóló beszámoló megtárgyalására. Ezekről a házszabály szerint vita nélkül határoznak, és a bizottságok szavaznak. Ezt követően azonnali kérdések és kérdések hangzanak el el. Az őszi ülésszak eddig tapasztalatai alapján ezek során is a pandémia egészségügyi és gazdasági hatásai kerülnek napirendre, de az Európai Unió jogállamisági jelentése is bőven ad lehetőséget a vitára az ellenzék és a kormány képviselői között.

Az előzetesen nyilvánosságra hozott napirendben vasárnap délután még nem szerepelt, de várhatóan már hétfőn a parlament elé kerül az orvos bérének megduplázásáról és a hálapénz megszüntetéséről szóló előterjesztés is.

Kedden az aradi vértanúkra emlékezik a törvényhozás, majd napirend előtti felszólalások következnek, végül pedig hét előterjesztésről döntenek a parlament tagjai. Ezek többsége a közvéleményből csekély érdeklődést kiváltó nemzetközi szerződés például a kettős adóztatásról és a vámunióról, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság idei költségvetésének módosítása, vagyis megnövelése viszont várhatóan felpezsdíti az ülésnapot, az ellenzék szerint ugyanis a közmédia csak kormánypropagandát sugároz, amire kár több pénzt adni.

Terítékre kerül az állattenyésztők napjának kijelöléséről szóló kormánypárti előterjesztés is, amit a fideszes Horváth István nyújtott be. Ha elfogadják, akkor szeptember 29-e, Szent Mihály napja, a legelő állatok behajtásának napja lesz az állattenyésztők napja. A nemzetiségek helyzetéről és a vadvédelemről szóló indítványokról is rendeznek egy-egy általános vitát, Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek pedig van egy energetikai tárgyú törvénymódosító javaslata, aminek köszönhetően a kormány szerint a hazai szabályozás teljes összhangba kerül a harmadik energiacsomag szerinti uniós előírásokkal.

Jövő héten hétfőn ismét napirend előtti felszólalások, illetve azonnali kérdések teremtenek lehetőséget az ellenzéknek arra, hogy a kormány faggassa a legfontosabb ügyekben.

Nyitókép: Frei Norbert, az intenzív osztály megbízott főorvosa a 150 beteg befogadására alkalmas mobil járványügyi kórházban a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén. MTI/Ujvári Sándor