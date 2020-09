Már szeptemberben beleszólhat a lakosság a Római jövőjébe

Akarategység jött létre a Római-part jövőjét illetően a fővárosi és az óbudai önkormányzat között – hangsúlyozta a témáról tartott háttérbeszélgetésén a III. kerület DK-s polgármestere, Kiss László, aki reméli, hogy az állami szereplők ezt elfogadva próbálnak majd eljárni. Úgy fogalmazott,

a folyamatok alakítása a főváros kezében van, de ezt a kerület egyetértésével teheti meg.

"A Fővárosi Önkormányzat, bár az előző évtizedek során szinte egyedülálló módon egyszínű vezetésű volt, nem tudott legyártani olyan mobilgát koncepciót, amit műszakilag bárki aláírt volna, hogy ezt meg lehet építeni, és akkor holnap nem omlik össze" - hívta fel a figyelmet a kerületi polgármester. Úgy fogalmazott, nem arról van szó, hogy van egy műszakilag érvényes mobilgátterv, és ehelyett akar a fővárosi és a kerületi önkormányzat egy másikat, hanem arról, hogy négy éven keresztül dolgoztak egy projekten, amit a helyiek, a civil közösség nem támogatott, és senki sem volt hajlandó a műszaki tervdokumentációt aláírni.

Az okosvárosért és részvételiségért felelős momentumos főpolgármester-helyettes szerint a terület rendezése eddig alapvetően az árvízvédelemről szólt. Kerpel-Fronius Gábor azt mondta: be kell vonni a városlakókat környezetük alakításába, ugyanis sokaknak eltérő az elképzelése a Római-partról.

"Szeptemberben elindul egy előzetes jövőképtervezés, ahol megpróbáljuk lecövekelni mindazokat a fontos sarokpontokat, amelyeket a Római-partról gondolunk.

Jövőre elindul egy közbeszerzés, amelynél KEOP-támogatással (Környezet és Energia Operatív Program) egyszerre zajlik majd egy elsősorban az árvízi védekezésről szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint egy olyan közösségi tervezés, amely a terület különböző funkcióit igyekszik kitalálni" - közölte Kerpel-Fronius Gábor.

A főpolgármester-helyettes kiemelte:

az árvízi védekezésnek, a természetvédelemnek, az élőhelyek megóvásának, valamint a különböző sportolási, rekreációs céloknak egyaránt érvényesülniük kell.

A jövőképtervezésnél a budapestiek vagy akár a környező települések lakói offline és online kérdőív segítségével megoszthatják véleményüket, igényeiket, elképzeléseiket a Római-part állapotával, funkcióival, értékeivel, problémás helyzeteivel összefüggésben. Emellett fókuszcsoportos beszélgetések keretében különböző kiemelt célcsoportok – mint például a vízi sportok képviselői, a vendéglátósok vagy az ingatlanbefektetők – saját szempontjaik szerint is elemzik a helyzetet.

Szabó Tímea, a városrész párbeszédes országgyűlési képviselője szerint masszív koncepcionális változás van a Római-parttal összefüggésben.

"Itt nem arról van szó, hogy a politika eldönti, hogyan fogja szolgálni a befektetői érdekeket, hanem arról, hogy a politika eldöntötte, hogyan fogja szolgálni az emberek érdekeit" - hangsúlyozta a képviselő.

Uniós források a még most kifutó és a jövőre kezdődő költségvetési ciklusból is rendelkezésre állnak, illetve állhatnak. A háttérbeszélgetésen elhangzott még: érdemben megvizsgálják majd a Királyok útja - Nánási út védvonalat. Az óbudai önkormányzat egyébként várhatóan jövőre változtatási tilalmat is bevezet a területre vonatkozóan.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton