Óbuda egyik MSZP-s önkormányzati képviselője is elindul a párt férfi társelnöki pozíciójáért - közölte az ATV-ben Tóth Bertalan elnök-frakcióvezető, vagyis "Őri László is részese lesz ennek a folyamatnak".

Rajta kívül Tóth és egyik elődje, Mesterházy Attila aspirál a társelnöki posztra.

Tóth Bertalan szerint most az ellenzéki összefogás a legfontosabb feladat.

"Közös program alkotásába kezdünk. Nyilván mi ebben a baloldali értékeket szeretnénk majd viszontlátni, ami az esélyteremtő államról szól, a szabad jogállamról és a zöld fordulatról" - mondta.

Mesterházy Attila az InfoRádióban azt mondta, hogy pártelnökként a bizonytalan szavazókat szólítaná meg, fő üzenete pedig az egyenlőtlenségek csökkentése lenne.

"Nekünk az a feladatunk, hogy egy progresszív baloldali politikával az egyenlőtlenségeket tudjuk csökkenteni Magyarországon, legyen szó a jövedelemkülönbségekről, a törvény előtti egyenlőségről vagy a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférésről. Én azt látom, hogy olyan országban élünk, ahol a gazdagok bármit megtehetnek, legalábbis így gondolják, a szegények, a kiszolgáltatottak élete pedig senkit nem érdekel. Én nem szeretnék egy ilyen országban élni."

Kunhalmi Ágnes, aki női társelnök szeretne lenni az MSZP-ben, Tóth Bertalan jelöltségét támogatja, és nem számol azzal, hogy Mesterházy Attilát választják meg.

"Bertalannal egyetértünk abban, hogy mire lenne szüksége Magyarországon a következő 10-15 évben az MSZP-nek és a hazai baloldalnak.

A legutóbbi országgyűlési választásokon 52,6 százalék a Fidesz ellen szavazott, csak nem voltunk egységesek.

Még a legutolsó pillanatban is telefonálgattunk, hogy ki induljon, ki lépjen vissza kinek a javára. Majd megbolondultunk, hát még a választók! És így is többségben voltunk. Most viszont megállapodtunk egy csomó olyan kardinális kérdésben, amelyek kijelölik azokat a cölöpöket, amelyek irányába megyünk. Nekem nagyon nagy reményem van abban, hogy ha ezt lezárjuk egy közös listával, akkor lényegében bármi lehet ebben az országban."

Az MSZP-ben szeptemberben tartanak tisztújító kongresszust. A párt történetében most először választanak társelnököket az egyszemélyi vezetés helyett.

Tóth Bertalan hétfőn az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt. A pártelnök-frakcióvezető az ellenzéki összefogásról is beszélt. A teljes interjút itt hallgathatják meg.

Tóth Bertalan az Arénában

Nyitókép: MTI/Mónus Márton