Tóth Bertalan: talán létrehozhatjuk a nemzeti minimumot

Tóth Bertalan óriási jelentőségűnek tartja az augusztus 13-i ellenzéki pártelnöki találkozót, amelyen a 2022-es országgyűlési választásra való felkészülésről egyeztettek a megjelentek.

Az MSZP első embere emlékeztetett, közel két évvel ezelőtt egyszer már sikerült dűlőre jutni arról az ellenzéknek, amit a szocialista párt 2018-ban is próbált elérni, hogy minden választókerületben egy kihívója legyen a Fidesznek. Ugyanis

csak az „egy az egy ellen” módszert tartja működőképesnek a jelenlegi választási rendszerben,

amit – mit kiemelte – a 2019-es önkormányzati választások ellenzéki sikerei bizonyítottak.

Ehhez illeszkedően a mostani találkozó alkalmával sikerült megállapodniuk arról, hogy mind a 106 egyéni választókerületben közös jelöltjeik lesznek, akiket vagy tárgyalásos úton, vagy előválasztás során fognak megnevezni – tette hozzá Tóth Bertalan, aki szerint nagy eredmény, ha nem arról szólnak az utolsó hónapok, hogy ki kinek a javára lépjen vissza.

Az MSZP elnöke azt is fontos momentumnak nevezet, hogy az ellenzéki pártok megállapodása értelmében

közös programot fognak ajánlani 2022-ben a magyar választok felé.

Hat párt – MSZP, DK, LMP, Jobbik, Párbeszéd, Momentum – hosszú évek után végre eljutott oda, hogy talán létrehozhatja a több választási cikluson átívelő „nemzeti minimumot”, amihez mindenki tartja magát – fogalmazott Tóth Bertalan, példaként említve Németországot, ahol megvannak azok a sarokpontok, amihez az évek óta kormányzó kormánykoalícióból mindenki tartja magát.

A politikus szerint ugyanis sarkalatos, hogy a választópolgárok ne csak azzal legyenek tisztában, hogy milyen indulási feltételekben állapodnak meg az ellenzéki pártok, hanem azt is lássák, hogy milyen Magyarországot ajánlanak.

A második hullámról

Tóth Bertalan a koronavírus-járvány kezeléséről is szót ejtett az InfoRádió Aréna című műsorában. Mint mondta, pártja már az első hullám alkalmával benyújtotta javaslatait az Országgyűlésnek, amelyek egy részét megfogadta a kormány, egy részét azonban nem. Például az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatását igen, de már a szociális ágazatban dolgozókét nem – mondta.

Az ellenzéki politikus úgy látja,

a kabinet sok intézkedése elkésett volt,

így a munkahelyek megmentése, illetve a gazdaság fenntartása tekintetében. „Nagyon szomorú számok jönnek: a költségvetési hiány, a negyedéves GDP-zuhanás, mind-mind arra mutat, hogy ez a válságkezelés, hiába propagálja sikerként a kormányzat, annyira azért nem volt sikeres” – tette hozzá.

Az MSZP továbbra is fenntartja, hogy a védekezésnek az emberekről kell szólnia, azokról, akik önhibájukon kívül kerültek bajba. Mint fogalmazott, nem az oligarchákat kellene menteni, és Mészáros Lőrinc beruházásait közpénzzel kitömni, hanem a munkavállalókkal, nyugdíjasokkal, a kiszolgáltatott emberekkel kellene foglalkozni.

A pártelnök hozzátette, arról, hogy a következőkben milyen korlátozó intézkedések lesznek, nincs különösebb vita az ellenzék és a kormány között. Arról azonban vannak félelmei és kétségei, hogy a védőfelszerelések eljutnak-e a megfelelő helyekre időben, és hogy fölkészült-e az egészségügyi ellátórendszer a második hullámra.

Tóth Bertalan kiemelte továbbá:

a sikeres válságkezelésnél az őszinte, nyílt kommunikáció az egyetlen helyes út.

„Ha azonban a kormány erre megint sikerpropagandát akar építeni, akkor megint nagyon sokan bajba kerülnek.” Ezért az MSZP arra kíván törekedni, hogy azokat a javaslatok, amelyeket korábban megfogalmaztak, most fogadja meg a kormányzat.

Megjegyezte, maga a miniszterelnök is elismerte, hogy sokan kiestek az oktatási rendszerből az ellátás tekintetében, hiszen sem internetük, sem számítógépük, sem tudásuk nem volt arra, hogy a digitális oktatásban részt tudjanak venni, ugyanakkor semmilyen intézkedés nem látható a helyzet javítása érdekében. Hozzátette: a szocialista pártnak erre is van javaslata, ezért Tóth Bertalan bízik abban, hogy ezeket majd most megfogadják.

