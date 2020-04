Kórházkiürítések: üzent az Emmi a betegeknek és a hozzátartozóknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozottan visszautasítja azt a hazug vádat, hogy a koronavírus-járványra való felkészülés kapcsán a kórházak „kirakják az öreg embereket meghalni” – szögezték le közleményükben. Több médiumban megjelentek ugyanis olyan beszámolók, amelyekben arról lehetett olvasni, hogy kórházakból hazaküldtek otthon nehezen vagy egyáltalán nem ellátható betegeket. Vagy az állapotuk súlyosságát, vagy a megfelelő házi körülmények hiányát panaszolták.

Az Emmi közleménye szerint Prof. Dr. Kásler Miklós március 16-án miniszteri utasításban hívta fel a kórházak vezetőinek figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzet idején is el kell végezni minden olyan beavatkozást, vizsgálatot, műtétet, amelynek hiányában a beteg életveszélyes állapotba kerülne, vagy amelynek elhalasztásával maradandó egészségkárosodást szenvedne.

A 62 egészségügyi szakkollégium pedig szakmákra bontva elkészítette, hogy mely szempontok szerint lehet haza bocsátani a kórházak valamennyi osztályáról, így a krónikus és a rehabilitációs osztályokról is a betegeket. A kezelőorvosoknak ezekhez a szakmai iránymutatásokhoz kell tartaniuk magukat, amikor döntenek egy-egy beteg hazabocsátásáról, és csak olyan betegeket engedhetnek haza, akiknek az ápolása otthon is megoldható a család, az önkormányzat, a házi segítségnyújtás révén – írta a minisztérium.

Hozzátették: a legfejlettebb országok közül Angliában, Németországban, Ausztriában is bevonták a rehabilitációs kórházakat, osztályokat a koronavírus-fertőzött betegek gyógyításába.

Ha az adott kórház belső átcsoportosítással nem tudja megoldani az összes beteg ellátását, akkor gondoskodnia kell arról, hogy más, azonos profilú intézményben helyezzék el azokat a betegeket, akiknek nem lehet megoldani az otthoni ápolását.

Erre elegendő kórházi hely van a jelenlegi rendszerben

– szögezték le, hozzátéve, hogy emiatt a kórház és a kezelőorvos felelőssége, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.

Azt tanácsolja a tárca, hogy ha valaki mégis úgy érzi, hogy hozzátartozóját nem megfelelő indokok alapján kívánják hazabocsátani, vagy lehetetlen az otthoni ápolása, akkor

forduljon azonnal az adott intézmény vezetőjéhez, a betegjogi képviselőhöz vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.

A járvány elleni védekezés mindenkitől együttműködést igényel, így azoktól a családoktól is, ahol a beteg hozzátartozó hazatér a kórházból – utaltak az Orbán Viktor által péntek reggel is hangsúlyozottakra. Végezetül azt írták: külföldi példák bizonyítják, hogy amikor a járvány tömegessé válik, akkor az otthon is ápolható beteg vagy idős embereknek jobb helyük van családi körben, mint a rehabilitációs osztályokon.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán