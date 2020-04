Orbán Viktor: Reméld a legjobbakat, készülj a legrosszabbra

Nem a legjobb hír azzal kezdeni egy interjút, hogy továbbra is keveset tudunk a vírusról, de ez az igazság – kezdte az interjút Orbán Viktor.

"Laboratóriumként tekintek Ausztriára, ha ott feloldanak tiltásokat akkor azt figyelni kell, tanulni kell belőle, ami bevált ott, azt szabad átvenni. Örüljünk, hogy végre nem mi vagyunk a kísérleti egerek" – fejtette ki a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Ausztriában elkezdenek enyhíteni a korlátozásokon.

Egyelőre nem merem itthon azt mondani, hogy lazítsunk, tartsuk hatályban a korábbi korlátozásokat. "Reméld a legjobbakat, készülj a legrosszabbra" - tette hozzá a kormányfő.

A kórházak kiürítésével kapcsolatban felidézte, azért lassítják a járvány terjedését, hogy egy tömeges fertőzés esetén is megmenthesse az egészségügy az embereket, a kórházakat erre felkészítsék, és legyen elegendő eszköz ehhez – a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén is.

"Mi az elegendő? Abból indulok ki, hogy Magyarországon van több mint 1000 idősek otthona. Ha csak minden 10. lakó szorul onnan kórházi kezelésre, az 10000 ember. (...) Nekünk a bizonytalan jövőre kell készülnünk. A szakembereket meghallgatva, magyarország korfáját, az idősek arányát, a magyar kórházak elhelyezkedését az országban, arra van a szükség, hogy legyen 8000 lélegeztetőgép és 30 ezer ágy, ahol koronavírusos beteget tudnak kezelni" – mondta a miniszterelnök.

Magyarországon van 68 ezer kórházi ágy, ebből 34 százalékban nem volt beteg. Összesen tehát a kórházi ágyak 16 százalkán kellett meghozni azt a döntést, hogy ha ott halasztható orvosi beavatkozásra van szükség, szabadítsák fel.

Egy orvosi grémium adott szakmai iránymutatást a kórházaknak, hogy ne forduljon elő, hogy otthon nem kezelhető beteget vagy halaszthatatlan beavatkozásra váró beteget küldjenek haza – magyarázta Orbán Viktor.

A kórházigazgatók, orvosok, ápolók becsülettel helytállnak, de a gazdálkodás nem volt olyan feszes békeidőben, mint az a járvány idején elvárható. Világosnak kell lennie, hogy mennyi a raktárkészlet, honnan és mikor jön az utánpótlás. Normál esetben az orvosoknak van ideje megvitatni kérdéseket, most nincs, az operatív törzs dönt és ennek végrehajtása a kórházigazgatók számára nem választható lehetőség – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: hamarosan mindannyian megtanuljuk, hogyan kell viselkedni járvány idején.

Az önkormányzatoknak biztosított, plusz korlátozásokkal kapcsolatos döntési hatáskörrel kapcsolatban arról beszélt, hogy a húsvéti időszak jó gyakorlat volt. Az önkormányzatok jól döntöttek – és hétvégén megint szép idő lesz, a veszedelem a szociális érintkezés gyarapodásának veszedelme ismét itt van, ezért az önkormányzatok ismét szigoríthatnak a szabályokon.

A korlátozások jövőjét illetően nem lehet majd egy kalap alá venni a településeket.

Nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a Budapestre saját szabályokat léptessünk életbe, illetve a főpolgármester saját szabályokat léptessen életbe,

ugyanis Budapest és Pest megye adja a fertőzések 80 százalékát, Budapest a 60 százalékot.

Ennek még nincs itt az ideje, de a jövő héten már lehet beszélni erről.

A Pesti úti idősotthonban regisztrált sok fertőzöttel kapcsolatban elmondta: nem maradhat következmények nélkül az eset, jegyzőkönyvezték a helyzetet, de ma még az összefogást kell keresni, ma segítsük egymást, és ha majd túl vagyunk az egészen, akkor beszéljünk arról, hogy milyen állapotok uralkodnak az önkormányzati fenntartású idősotthonokban.

A járvány nehéz szakasza most következik, a következő napokban belépünk a tömeges fertőzések időszakába, de addigra minden a helyére kerül, hogy a nagy rohamot felkészülten fogadjuk

– vázolta a jövőt Orbán Viktor.

A védekezésnek eddig sem voltak pénzügyi korlátai.

A jelenlegi egészségügyi helyzettel kapcsolatban elmondta: valahol 2000 és 3000 között van a lélegeztető és altató gépek száma, raktáraink tele vannak a védekezéshez szükséges eszközökkel, a kórházakba 10 naphoz szükséges működési tartalékot kiszállítottak, ugyanez a ehlyezt a szociális otthonokkal is.

A bérkiegészítésre péntektől pályázhatnak a cégek és Varga Mihály is bejelentett egy sor új, adókkal kapcsolatos intézkedést. Terveznek-e újabb intézkedést – hangzott a kérdés?

A válasz igen, több száz intézkedést foglaltak össze egy nagy tervbe, amihez Orbán Viktor nagy reményeket fűz. Magyarország történelmében még ekkora gazdaságvédelmi tervet még nem készítette.

De a majomnak bele kell ugrania a vízbe

– a legjobbakat remélem, de óvatos vagyok, nem vagyok olyan bátor, mint az MNB vezetője, aki szerint a gazdasági növekedés nem fordul negatívba Magyarországon.

A gazdasági szereplőknek azt üzente, hogy fontos tudnunk, nem lesz olyan az élet a járvány után már sohasem, mint előtte volt. A gazdaságok nem úgy néznek majd ki néhány hónap múlva, mint előte.

Van, ami életképesnek bizonyul, van, ami nem.

Arra van szükség, hogy a vállakozásoknak is meg kell nézniük, melyik tevékenységük életképes a válság után, és melyik az, amelyik elvesztette a piacot. Mindenkinek alkalmazkodnia kell. Nem véletlen, hogy átképzéseket is támogatunk – a munkavállalóknak és a munkaadóknak, ahogy a kormányzatnak is.

Mindenki gondolkodjon a saját személyes jövőjéről

– tanácsolta Orbán Viktor.

"Adunk többek között bértámogatást, adócsökkentést, adóeljárási könnyítéseket, elengedjük az idegenforgalmi adót – a turizmusnak tüdőlövése van, 400 ezer ember dolgozik benne, de ez az iparág egész egyszerűen meghalt. A nyáron meg lehet próbálni legalábbis a belföldi turizmusba életet lehelni" – mondta a miniszterelnök.

2000 milliárd forintot mozgósítottak az állami szervezetek. A 13. havi nyugdíjat is fontosnak tartja, és hiába finnyáskodnak egyesek ezen, az emberek eddig azt tapasztalták meg, hogy válságban eddig elvették a nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést. Ez most nem fordulhat elő, és azért kellett most megtenni ezt a bejelentést. Az idősek bátran számíthatnak a kormányra – zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs