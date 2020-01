Elemzők Győr után: ez most nagyon fontos volt a Fidesznek

A kormánypártok jelöltje, Dézsi Csaba András a szavazatok 56 százalékának megszerzésével nyert a győri időközi polgármester-választáson, amire azután került sor, hogy az őszi választási kampányban botrányba keveredett Borkai Zsolt a választás megnyerése után lemondott pozíciójáról.

A Médianéző Központ igazgatója szerint "helyreállt a rend" kormány-ellenzék viszonylatban a városban.

"Mind a kormánypártok, mind az ellenzék nagy hangsúlyt helyezett a győri kampányra.

Az ellenzék azt a narratívát próbálta felépíteni, hogy kormányváltó hangulat van az országban,

a tavaly októberi sikerek, amelyeket Budapesten elértek, nem is a kerületekről vagy a fővárosról, hanem a kormányról szóltak. Ehhez képest a mostani győri eredmény több tekintetben is cáfolja ezt: a kormánypártok jelöltje győzött, ráadásul nem is kis arányban" - fogalmazott az InfoRádióban Boros Bánk Levente.

Az eredményből szerinte kitűnik, hogy nincs szó politikai földindulásról az országban, de még csak trendforduló sincs.

Dézsi Csaba Andrásról úgy vélekedett: a városnak egy elismert személyisége, politológiai és szociológiai értelemben is "nagy respektnek örvend", így "azt tudja folytatni erős kormámnyzati hátszéllel, amit korábban is tapasztaltak a győriek". Hozzátette még:

az 56 százalékos támogatottság magas részvétel mellett rendkívül erős legitimációt jelent Győrben.

Pulai András, a Publicus Intézet ügyvezetője szerint a Fidesz "fontos, de nem olyan nagy" győzelmet aratott Győrben, a városban ugyanis kevesebb szavazat esett Dézsi Csaba Andrásra, mint a Fideszre a tavaly májusi EP-választások alkalmával, és Borkai Zsolt 2014-es győzelménél is 6 százalékos támogatáscsökkenést lehet látni.

"Azért mindenképpen fontos győzelem volt a kormánypártok számára, mert megállította az ellenzék sikersorozatát. Az önkormányzati választások óta megtartott 12 fontosabb időközi választásból 9-et megnyert, és jön a dunaújvárosi választás, ahol az ellenzéknek jó esélyei vannak" - fordította a számok nyelvére.

Az ellenzéki összefogás szerinte általánosságban jól működött az elmúlt időszakban, úgy is, hogy Győrben nem győzött az ellenzéki jelölt. Ennek két oka volt:

nem tudták kellőképpen mozgósítani a bizonytalan, kiábrándult szavazókat, mint gondolták a Fidesz szavazói érzékelték, hogy kétharmados többségük van a győri közgyűlésben, de ebben egy ellenzéki polgármester nem "navigálná magát" könnyen.

Arról, hogy az ellenzék sem tartotta meg korábbi jelöltjét, Glázer Tímeát, azt mondta, az ellenzék Glázer Tímea visszalépése után sokáig keresett egy "nem túl markáns baloldali", középutas karaktert, de ilyen jelölt vagy nem volt, vagy nem vállalta el, így maradt egy egyértelműen baloldali karakterű aspiráns.

"De fontos, hogy

a láthatatlanságból kijött az ellenzék az elmúlt fél évben,

így tudnak építkezni a következő országgyűlési vagy önkormányzati választásokra is" - tette hozzá Pulai András.

