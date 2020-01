Dézsi Csaba András nyerte a polgármester-választást Győrben

Győrben azért volt szükség új választásra, mert az október 13-án megválasztott Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) a kampányhajrában kirobbant botránya miatt november 8-ával lemondott tisztségéről.

Vasárnap késő estére az összes szavazatot feldolgozták. A még nem jogerős végeredmény szerint Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) a voksok 56,14 százalékát szerezte meg, 23 932 szavazattal. A 96 győri szavazókörből 95-ben végzett Dézsi Csaba András az első helyen.

Az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-LMP jelöltjeként induló Pollreisz Balázs a szavazatok 39,05 százalékát kapta (16 646 voksot).

A további eredmények:

Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület) - 923 (2.17%)

Géber József (Mi Hazánk Mozgalom) - 546 (1.28%)

Hajnal János (független) - 325 (0.76%)

Kirchfeld Mária (független) - 257 (0.6%)

A névjegyzékben 101 629-en szerepeltek, közülük 42 943-an szavaztak, a részvételi arány így 42,25 százalékos volt, kicsivel kevesebb, mint 2019-ben (44 989 fő; 44,18 százalék).

"Nekem, mint kardiológusnak Győr az ország szívét jelenti" - mondta Dézsi Csaba András esti sajtótájékoztatóján. Úgy vélte, hogy a szavazók a kampány során ismertetett programjára, céljaira szavaztak, és nem pártszimpátia alapján döntöttek. Munkájában számíthat a közgyűlésben kétharmadban lévő Fidesz-KDNP frakciójra, valamint civil szervezetekre és más, nem fideszes politikusokra is.

A Fidesz közleményben gratulált és köszönte meg Győrnek a támogatást. Azt írták, fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben, és a párt szerint aki Dézsit támogatta, a fejlődést támogatta.

A végeredmény már a szavazatok küzel 70 százalékos feldolgozottságánál körvonalazódott, az ellenzéki összefogás második helyen végző jelöltje, Pollreisz Balázs ekkor gratulált is ellenfelének. A rá szavazóknak megköszönte a támogatást. Sajtótájékoztatóján azt mondta, a győriek választása az volt, hogy csendes és nyugalmas városuk legyen, de nem a tisztánlátásra szavaztak, hanem a "gyors, hamis, kényelmes, kompakt" békét és nyugalmat választották. Hozzátette: az ellenzéki összefogás, amely a szavazatok negyven százalékát begyűjtötte, tovább is működni fog.

Nem volt fennakadás a szavazáson

A Kisalföld beszámolója szerint nem történt rendkívüli esemény a szavazáson. A reggeli és esti sötétben kevesen, de napközben folyamatosan érkeztek a választók.

A lapnak a szavazókörök zárása után dr. Lipovits Szilárd, a helyi választási iroda vezetője elmondta, hogy nagyon nyugodt hangulatban zajlott a választás, közel azonos volt a részvételi arány, mint az októberi önkormányzati választáson. Szombaton egy, vasárnap pedig öt kifogás érkezett Hajnal Jánostól, amelyek kivizsgálása folyamatban van, de a választás eredményét nem befolyásolják.

Újak és újrázók

Győrön kívül Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választottak.

A Nógrád megyei Patakon szavazategyenlőség miatt kellett ismét az urnákhoz járulniuk a választópolgároknak, és ezúttal megszületett a döntés: Fekete Tibor (Fidesz-KDNP), a település korábbi polgármestere nyert. A három jelölt közül Fekete 188, Szabó Andrea (független) 177, Viczián Tibor (független) 137 szavazatot kapott. A 740 választásra jogosult közül 505-en voksoltak, három szavazat érvénytelen volt. A tavalyi önkormányzati választáson Fekete Tibor és Viczián Tibor egyaránt 199 szavazatot kapott.

Irotán is szavazategyenlőség miatt kellett ismételni, mert tavaly októberben Miklós Lászlóra és Bencs Sándorra ugyannyian (36-36-an) szavaztak. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település polgármestere Miklós László lett 52 vokssal, míg Bencs Sándor visszalépett, Trézsi Krisztián pedig 47 szavazatot kapott. A választói névjegyzékben 110-en szerepeltek.

Újrázhat Hegedűs Pál független jelölt a Nógrád megyei Bokor községben. A száz választásra jogosult közül 74-en mentek el szavazni, érvénytelen szavazat nem volt. Hegedűs, aki eddig is vezette a községet, 42, míg ellenfele, a szintén független Illés Márta 32 szavazatot kapott. Az októberi voksoláskor még itt is szavazategyenlőség volt, akkor Hegedűs Pálra, és a most nem induló Ocskay Zoltánra (független) egyaránt 31-en szavaztak.

Szintén az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén, ahol azért tartottak időközi választást, mert október 13-án bírósági döntést követően szavazategyenlőség alakult ki. Az októberivel azonos két független jelölt közül Gáspár Károly 105 szavazatot kapott, Pintér Tamás pedig 95 voksot gyűjtött. A település 259 szavazásra jogosult polgára közül 201-en voksoltak, az urnákban egy érvénytelen szavazatot találtak.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba