Minimálbér 2019: nagy bejelentés közeleg

Várhatóan szerdán véglegesítik a minimálbér és a garantált bérminimum összegét a munkaadói és munkavállalói képviseletek, ha viszont nem lesz megállapodás, a kormány fog dönteni. A Magyar Idők cikke szerint jövőre 138 helyett 150 ezer forint lehet a minimálbér, a bérminimum pedig egyezség híján 185 500 forintról 202 ezer forint fölé emelkedhet.

A javaslat közelít a szakszervezeti oldal álláspontjához - mondta az InfoRádiónak a Liga Szakszervezetek elnöke, Mészáros Melinda.

"Ha a 2019-es évről beszélünk alapvetően, akkor erre vonatkozóan

a munkavállalói oldal egységes álláspontját tükrözik azok a számok, amik a sajtóban nyilvánosságra kerültek,

itt a partnereknek kell kialakítaniuk a közös álláspontjukat" - fogalmazott.

A munkaadói oldal szerint túlterhelné a magyar kis- és középvállalkozóit kört egy újabb, jelentősebb minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés - mondta az InfoRádiónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László.

"Továbbra is tartjuk az 5+2 százalékot. A 2 százalék arra vonatkozik, hogy amikortól változni tud a szociális hozzájárulási adó, akkor léphet érvénybe. Mi nem tudunk ilyen kormányszándékról" - húzta alá Perlusz László. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2017-ben és 2018-ban is elszakadt a minimálbér-emelés a termelékenység növekedésétől.

"Két év alatt a garantált bérminimum 40 százalékot emelkedett, a minimálbér 24-et, ehhez képest a gazdaság 8-9 százalékot, a termelékenység pedig 2-3 százalékot nőtt évente.

Az emeléseket a vállalkozások így is megoldották a saját tartalékaikból, volt, aki beruházást halasztott el, volt, aki egyéb juttatásból vett vissza. De a vállalkozói tartalékok most elfogytak, ezért mondjuk mi azt, hogy ne terheljük túl főleg a hazai mikro- és kisvállalkozókat, ami ötszázezres nagyságrendű kört érint" - nyomatékosította Perlusz László.

