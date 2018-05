Súlyos gondok a felsőoktatásban – léptek az egyetemi tanárok

Reménytelen a helyzet a felsőoktatásban – ezzel keresték meg az ELTE BTK oktatói a Pedagógusok Demoktratikus Szakszervezetét. Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a kancellári rendszer komoly feszültséget teremtett az elmúlt időszakban ezen a területen.

A szakszervezetet megkereső, az ELTE Bölcsészettudomány Karán tanító oktatók annyira reménytelennek látják a helyzetet, hogy szeretnék a helyi csapatot összefogni és hatékony szakszervezeti munkát végezni, mert úgy érzik, nincs megfelelő képviseletük – tájékoztatott a PDSZ elnöke.

„Beszéltek arról, hogy az adjunktusi fizetések hogy alakulnak, beszéltek arról, hogy egy ösztöndíjjal több jövedelemhez juthat egy ember, mint az első években az egyetemen tanító kolléga,

beszéltek mulasztásos törvénysértésekről, arról, hogy a diákok gyűjtést szerveztek azért, hogy padokat tudjanak kicserélni előadótermekben”

– sorolta fel az oktatók által feltárt problémákat Szűcs Tamás.

Bár a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elsősorban a közoktatásban tevékenykedő tanárokat fogja össze, elszórtan vannak tagjaik a felsőoktatásból is, éppen ezért reagálni kíván a tudomására jutott esetekre. „Egy szekciót szeretnénk létrehozni külön erre a problémakörre, hiszen tudjuk, hogy nem csak az ELTÉ-t jellemzik ezek a problémák” – hangsúlyozta az elnök, aki hozzátette: azt is észlelték, hogy a felsőoktatás különböző intézményei nem ugyanúgy vannak kondicionálva.

Szűcs Tamás szerint a kancellári rendszer rugalmatlanabbá tette a felsőoktatást, és komoly feszültséget generál az egyetemeken dolgozók körében. „Olyan szintű elkeseredettség halmozódott fel – legalábbis az ELTE BTK-n, ezt elmondhatom –, amely már bizonyos értelemben elérte a kritikus tömeget” – válaszolt a szakszervezet elnöke arra a kérdésre, hogy miért éppen most döntöttek a lépés mellett. Ennek jele az is, hogy – bár a felsőoktatásban általában sokáig hallgatnak – az oktatók most felvállalták véleményüket.