Kifacsarták a villanyautókat a hidegben – íme, az extrém teszt eredménye

Infostart

Harmincegy villanyautó téli autópályás hatótávját tesztelték le Magyarországot.

Múlt vasárnap 31 tisztán elektromos autót merítettek megállásig a Magyar Elektromobilitás Egyesület (ELMOB) által szervezett Téli Merítés 2026 résztvevői – számolt be a villanyautosok.hu.

A teszt célja kettős volt: megnézni, hogy téli körülmények között mekkora valós hatótáv érhető el, és arra is kíváncsiak voltak, hogyan viselkednek az autók 0 százalékos töltöttségnél.

A merítésen részt vevő autók kétharmadát az egyesület tagságának és szimpatizánsainak használt autói jelentették, melyek között 10 éves és 350 000 kilométert futott autók is voltak, egyharmadot pedig importőrök által biztosított új autók jelentették.

Az időjárás a téli teszthez ideálisan alakult: 0 fok körüli hőmérsékleten, enyhe havazásban rajtolt el a mezőny a JP Autó fóti Kia kereskedésétől, miután teletöltötték az akkumulátorokat, amelyben a Mobiliti is közreműködött.

A zökkenőmentes rajtot a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület biztosította, a lemerült autók megmentéséről pedig a Green Assistance elektromos autós segélyszolgálat gondoskodott – olvasható.

A legnagyobb hatótávú autók (Mercedes-Benz EQS és CLA modellek) több mint 400 kilométert tudtak megtenni autópálya tempóban, a teljes hatótávjuk pedig megközelítette az 500 kilométert.

Nagyon jól szerepeltek a merítésen a Kia modellek, nem csak az új autók (az EV4 és EV6), de a 350 000 kilométert futott budapesti taxiként használt 2020-as e-Niro is. A másik nagy koreai gyártó, a Hyundai kínálatából az Ioniq 5, az Ioniq 6, az Inster, és az idősebb Ioniq electric egyaránt részt vett az eseményen, illetve, ha már koreai gyártók, KGM Torres EVX is rajthoz állt.

A hosszú utazásokra is alkalmas autók mellett jelen voltak az inkább helyi használatra ideális, olcsóbban megvásárolható idősebb és/vagy kisebb autók is, például a népszerű Hyundai Ioniq electric mindkét akkukapacitással elindult, volt Renault Zoe, Škoda Citigo, Hyundai Inster és Citroën ëC3 is.

Természetesen Teslák is színesítették a mezőnyt, két Model Y, egy 10 éves Model S 90D, valamint egy nagyakkus, összkerékhajtású Model 3 is megmérettette magát, és jelen volt „a mi autónk”, azaz a Suzuki eVitara is.

A napjainkban egyre népszerűbb kínai modellekből sem volt hiány, a BYD-t az ATTO 2 és a Sealion 7 képviselte, de volt Omoda 5, Jaeeco 5 és MG ZS EV is.

Az MEB platformos modellek több gyártó kínálatában felvonultak, legmesszebbre a Ford Capri jutott, de jól szerepelt a Volkswagen ID.7, a Cupra Tavascan és a Škoda ENYAQ is.

A részletes eredményekről a Magyar Elektromobilitás Egyesület két írásban is beszámolt, egy rövid, lényegre törő összefoglaló, valamint egy hosszú, minden résztvevő eredményeire kiterjedő bejegyzés is megjelent az ELMOB honlapján.

A Téli Merítés 2026 rendezvényről videós beszámolók is készülnek, melyek hamarosan megjelennek Bazsó Gábor Karotta és Horváth András YouTube csatornáján.

