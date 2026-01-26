ARÉNA - PODCASTOK
Egy autószerelő egy autó motorján dolgozik.
Nyitókép: Pexels

Lehet, hogy mindent elrontott az autójában az elmúlt két héten

Infostart

Miközben az autósok többsége rutinszerűen ellenőrzi a gumiabroncsok állapotát vagy a szélvédőmosó szintjét, a motorháztető alatt egy kritikus fontosságú folyadék csendben az autó élettartamát veszélyeztetheti. A hűtőfolyadék elhanyagolása a jelenlegi januári fagyokban nem csupán bosszúságot, hanem milliós motorhibát is okozhat.

Az elmúlt évek enyhe telei sokakat elringattak: a hűtőrendszer fagyállósága másodlagos kérdéssé vált. Szakértők figyelmeztetnek: a használtan vásárolt autók esetében különösen nagy a kockázat. Gyakori jelenség, hogy az eladásra szánt járműveket költséghatékonyságból egyszerű csapvízzel töltik fel, ami a tartós mínuszokban végzetes lehet.

Miért nem elég a „sima” víz?

A hűtőfolyadék (etilén-glikol alapú keverék) szerepe messze túlmutat a fagyvédelemben. Míg a tiszta víz 0 °C-on megfagy és tágulásával szétrepesztheti a motorblokkot vagy a hűtőt, a fagyálló keverék három további létfontosságú funkciót is ellát

  • Kenés
  • Korrózióvédelem
  • Vízkőmentesség

A „fagyos” túlmelegedés paradoxona

Különös, de a legnagyobb hidegben is „megfőzhetjük” a motort, ha a hűtőfolyadék bekásásodik. A jégdugó megállítja a keringést, így a blokkban rekedt folyadék pillanatok alatt felforr, miközben a hűtő radiátora jéghideg marad. Ennek első figyelmeztető jele, ha a fűtés az utastérben váratlanul megszűnik.

A szakemberek szerint a szint ellenőrzése csak az első lépés. A kiegyenlítőtartály oldalán látható min/max jelzések mellett a folyadék fagyáspontját is mérni kell. Ehhez nem szükséges szervizbe menni: a legtöbb benzinkúton rendelkezésre áll egy refraktométer, amellyel másodpercek alatt megállapítható, hány fokig védett a rendszer.

Aki bizonytalan autója állapotában, annak egy gyors, benzinkúti ellenőrzés megspórolhatja a tréler és a motorfelújítás tetemes költségeit.

közlekedés

fagyálló

motor

Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

VIDEÓ
VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
